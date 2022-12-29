Украинские силы продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной за неделю — Генштаб

29 декабря, 13:00
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Украинские военные продвигаются к Кременной (Фото:Генштаб)

Украинские военные продвигаются к Кременной (Фото:Генштаб)

За неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении города Кременная Луганской области.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, украинские силы продолжают наступление в районе Кременной.

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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

Он также сообщал, что боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной.

По данным NYT, в последнее на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущие на Северодонецк и Лисичанск.

Однако украинские военные призвали дождаться официальной информации по поводу ситуации в районе Кременной.

https://www.youtube.com/watch?v=gT1GnwbpGtg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Генштаб Война России против Украины Кременная

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