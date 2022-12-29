Украинские силы продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной за неделю — Генштаб
Украинские военные продвигаются к Кременной (Фото:Генштаб)
За неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении города Кременная Луганской области.
Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
По его словам, украинские силы продолжают наступление в районе Кременной.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.
Он также сообщал, что боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной.
По данным NYT, в последнее на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущие на Северодонецк и Лисичанск.
Однако украинские военные призвали дождаться официальной информации по поводу ситуации в районе Кременной.