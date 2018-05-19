К финалу Лиги Чемпионов в киевском метро запустили вагон-стадион

Вагон будет курсировать по "синей" ветке метро

С субботы, 19 мая, в метро Киева будет курсировать вагон-стадион.

Об этом сообщила пресс-секретарь КП Киевский метрополитен Наталка Макогон.

На фото видно, что вагон стилизованный под футбольное поле. На спинках сидений обозначены номера "игроков".

Вагон будет курсировать по "синей" ветке, где находится станция метро Олимпийская

Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 мая перекрыли часть Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На главной улице столицы началось обустройство фан-зоны к финалу Лиги Чемпионов, она рассчитана на 20 тысяч болельщиков.

С 16 по 31 мая на улицах Владимирской и Михайловской временно запретили парковать машины.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

На время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона.

Перед началом матча на НСК Олимпийский споет известная британская певица Дуа Липа.