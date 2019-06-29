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К освобожденному из плена украинцу Великому ночью приезжала СБУ

Сегодня, 15:38
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Цей матеріал також доступний українською

Serhii Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (RFE / RL)

К Дмитрию Великому, которого накануне освободили из плена боевиков и который находится в розыске за дезертирство, ночью приезжали сотрудники СБУ.

Об этом он рассказал в комментарии 112 Украина, выходя из отделения полиции в Павлограде.

В ночь на 29 июня в поселок, где живет Дмитрий с родителями, к нему в дом пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

«Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», — заявил он.

Великий отметил, что ему ничего не рассказали и повезли в СБУ и продержали до 4:00 утра.

«Были еще какие-то их операторы, еще они сняли. Было смешно, потому что было несколько дублей … Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся», — добавил бывший военнопленный.

Напомним, в пятницу, 28 июня, «ДНР» и «ЛНР» отпустили четырех украинских военнопленных.

На свободу вышли украинский военный Дмитрий Великий, командир отделения Украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Позже стало известно, что освобожденный 28 июня из плена боевиков «ЛДНР» украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Напомним, что во время прямых переговоров Медведчука с боевиками Донбасса, которые прошли в четверг в Минске, была достигнута договоренность об освобождении четырех украинских военнопленных.

Теги:   Военнопленные ЛДНР СБУ

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