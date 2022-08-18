Остановка энергоблоков на ЗАЭС может привести к фукусимскому сценарию 18 августа, 21:25 Российский оккупант на фоне Запорожской АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Остановка всех энергоблоков Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.

Именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции Фукусима-1 в 2011 году, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

В инспекции уточнили, что атомная электростанция должна иметь постоянное электропитание для охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок и охлаждения отработанного топлива в бассейнах выдержки, поддержки систем контроля и управления. Эти потребности обеспечиваются либо за счет работающих энергоблоков, либо за счет внешнего энергопитания.

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При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение. В результате обстрелов российскими войсками повреждены три из четырех линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой линии станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд.

На случай аварийной ситуации на ЗАЭС есть дизель-генераторы, но для их работы требуется горючее: «Российские военные, присутствующие на АЭС, могут препятствовать поставкам дизеля, необходимого для работы генераторов. После потери всех источников обеспечения электроэнергией, начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду», — отмечают в инспекции. Но добавляют, в случае аварии, последствия ощутит не только Украина, но и соседние государства: «В зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или России и Беларуси, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий».

В зоне риска река Днепр и Черное море: «ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища, которое является каскадом водохранилищ реки Днепр. Таким образом, аварийные события на ЗАЭС могут привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря», — добавляют в Госатомрегулировании.

В Минобороны страны агрессора РФ угрожают остановить работу Запорожской АЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

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