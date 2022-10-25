ВСУ vs армии России и Беларуси. Наступление на Киев — едва ли не единственный способ для Путина выиграть войну — интервью с Рахманиным 25 октября, 22:39 Эксклюзив НВ Сергей Рахманин (Фото:goloszmin.org)

Диктатор Владимир Путин понимает, что для него едва ли не единственным способом быстро выиграть эту войну без применения тактического ядерного оружия остается попытка успешного наступления на Киев.

В этом уверен член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. А в этом сценарии, считает нардеп, страна-агрессор Беларусь будет играть не последнюю роль.

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В интервью Радио НВ Рахманин рассказал, что готовят узурпатор Александр Лукашенко и диктатор Владимир Путин, а также о том, как этому противостоят ВСУ.

— То, что делают Вооруженные силы Украины — это нетипично для армий постсоветского образца. Ни советская, ни Красная армия так не воевала. Такие действия — это какая-то новая страница в истории военной философии?

— Сколько существует мир, столько, к сожалению, есть войны. Сколько есть войны, столько военные пробуют шлифовать свое мастерство. Когда ты имеешь дело с достаточно опасным врагом (а чтобы не говорили некоторые легкомысленные лица, мы имеем дело с очень опасным врагом, со страной, имеющей огромную армию, достаточные запасы вооружений, опыт ведения боевых действий, напомню, что Россия постоянно воюет), то понятно, наши военнослужащие, командиры, генералы подстраивают тактику под ситуацию.

Когда у тебя нет возможности создать огромную группировку и добиться победы во всех компонентах, ты пытаешься подходить к делу максимально креативно. И это подмечают и западные, а также часть российских экспертов. Невольно они отмечают то, что украинские Вооруженные силы, в целом, силы обороны Украины отличаются прежде всего большей инициативой, лучшей организацией и большим креативом.

Если есть возможность внести что-то новое в наступательную операцию или даже в защитную, оборонную, украинские военнослужащие это делают. Более того, что, безусловно, является положительным моментом, они очень быстро учатся. И это касается не только овладения новыми видами вооружений, которые мы получаем от наших партнеров.

Наши очень быстро усваивают опыт боев, эффективно используют и вовремя работают над ошибками, которые, к сожалению, тоже были.

— Мы не относимся легкомысленно к тому, что сейчас делает Россия, мобилизируя этих «чмобиков» в непонятном количестве, загоняя их на войну?

— Мы не относимся легкомысленно, насколько я знаю.

Мобилизационную кампанию, которая в России действительно началась еще до официального объявления мобилизации, и наша разведка, и военные отслеживают и должным образом на нее реагируют. Мы с помощью и собственных разведывательных средств, и с помощью партнеров, достаточно активно с начала войны делящихся с нами разведывательной информацией, отслеживаем и количество мобилизованных, и маршруты, направления, на которые их перебрасывают.

Соответственно этот процесс находится под постоянным контролем. Некоторые участки фронта усиливаются, усиливаются определенные участки государственной границы.

В случае необходимости, если этот процесс в России наберет обороты (сейчас он не прекратился, а немного притормозился), понятно, что придется увеличивать и численность сил обороны Украины: будет у нас домобилизована определенная часть необходимых людей для поддержания боеспособности или даже для создания новых воинских частей и соединений, если возникнет такая потребность.

Поэтому я бы не сказал, что наши военные легкомысленны в этом вопросе. Насколько я знаю и понимаю, они достаточно активно контролируют этот процесс и очень внимательно его отслеживают.

— Территорию Беларуси Путин использует как вероятный плацдарм для наступления. Насколько на сегодняшний день ситуация тревожная?

— Сейчас угроза возросла. Она возросла и это видно по некоторым маркерам — есть такое понятие в разведывательной лексике. Есть определенные действия, движения, по которым можно определить, что противник готовится к созданию ударной группировки.

Часть этих маркеров уже появилась. Можно говорить о том, что намерение создать ударную группировку там появилось. По крайней мере, противник это демонстрирует. Это так называемое демонстрационное действие: то есть отвлечение внимания или это действительно подготовка к масштабному наступлению — сейчас сказать сложно. Но я знаю, что эта ситуация находится в фокусе внимания и главкома, и Генерального штаба, и, разумеется, Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.

Понятно, что готовятся к этому. Там действительно происходят определенные движения, в частности проводятся активные действия на аэродромах, даже строятся дополнительные взлетно-посадочные полосы, приводятся в надлежащее состояние имеющиеся взлетно-посадочные полосы. Готовятся дополнительные территории и помещения для приема большого количества личного состава.

Белорусские Вооруженные силы перешли на более интенсивный режим тренировки. Этот режим обучения-тренировки у них перманентно продолжается еще с конца весны. Их достаточно активно учат, муштруют, выучивают по разным дисциплинам, начиная с форсирования водных препятствий и заканчивая эвакуацией раненых с поля боя.

Сегодня говорить, что наступление начнется буквально завтра, пока рано, потому что нужно создать ударный кулак. А для России сейчас это достаточно тяжело, потому что за счет мобилизации она пока только компенсирует имеющиеся потери и выравнивает линию фронта в особо критических моментах.

И Беларусь не выполнила обещания. Как известно, Лукашенко обещал существенно увеличить численность Вооруженных сил и увеличить количество контрактников в Вооруженных силах Беларуси, так как значительную часть белорусских ВС составляют призывники, которых

а) не планируют использовать в войне, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день;

б) они точно не являются очень эффективными, мотивированными, квалифицированными воинами.

Насколько я знаю, Лукашенко брал на себя определенные обязательства по увеличению численности Вооруженных сил в целом и увеличению количества контрактников в частности. С этим планом он не справился.

Сейчас фактически у них начались некоторые элементы скрытой мобилизации. Но сегодня можем говорить только о пяти боеспособных бригадах. Этого недостаточно. Тем более что значительную часть личного состава этих бригад составляют призывники.

Есть еще один аспект. Думаю, что вы видели информацию, что из Беларуси в российские Вооруженные силы перебрасывалась значительная часть боеприпасов, а позже — вооружений и военной техники. Это не вымысел, это правда так. С чем это было связано? У России пока хватает определенного запаса оружия и вооружений, но они в основном находятся очень далеко от линии фронта. Поэтому для того чтобы уменьшить так называемое «плечо подвоза», критически необходимую технику, оружие, вооружение и боеприпасы россияне брали в Беларуси. В настоящее время постепенно компенсируют эти потери в белорусских Вооруженных силах за счет своих арсеналов. То есть эта техника, вооружение, боеприпасы едут из Сибири, Урала, Дальнего Востока, а это довольно длительный процесс.

О чем я говорю? Для того чтобы подготовить ударную группировку, нужно определенное время. Им нужно для начала компенсировать потери, понесенные Вооруженными силами Республики Беларусь, когда поделились с россиянами частью оружия и вооружений. Во-вторых, нужно еще довезти дополнительные средства для того, чтобы обеспечить наступление.

Согласно логике, такое наступление возможно хотя бы по двум военно-политическим причинам. Для Путина вполне понятно: выиграть долгую, затяжную, сложную войну у него не выходит. Поэтому он понимает, что для него едва ли не единственный способ попытаться быстро выиграть эту войну без применения тактического ядерного оружия — это попытаться сделать успешное наступление на Киев, завладеть столицей и таким образом заставить украинские власти подписать какое-то перемирие, мир, ультиматум, как они это называют.

И второй вариант: россиян очень беспокоит то, что увеличивается и количество, и качество вооружений, поступающих в Вооруженные силы Украины от наших партнеров. И Беларусь — очень выгодный и удобный плацдарм для попытки перерезать пути поставки. Я напомню, что Беларусь граничит с пятью областями Украины, в том числе с западными — Волынской, Ровенской.

Если попытаются создать ударный кулак и перерезать пути снабжения (автомобильные и железнодорожные с запада на восток, то есть попытаться перерезать Украину), они считают, что это существенно ограничит возможности, функционал, боевые возможности Вооруженных сил Украины.

— Из услышанного следует, что Беларусь не передает россиянам технику, происходит ротация. И второе: у россиян реально плохи дела с бронетехникой.

— Я бы не сказал, что они плохи. Но да, у них появились достаточно существенные проблемы. Потому что запасы, в частности, бронетехники, были достаточно большими. Но. Во-первых, они понесли очень ощутимые потери за первые восемь месяцев войны. Причем преимущественно уничтоженная или захваченная техника — новых образцов. Речь идет о танках Т-90 разных модификаций и о самых современных модификациях основных боевых танков Т-72 и Т-80.

И когда они начали снимать с баз (которых у них достаточно большое количество) танки, которые находятся на хранении, оказалось, что они в большом количестве не готовы к быстрому использованию. И количество уничтоженных танков — это достаточно ощутимый удар.

Поэтому россияне вынуждены сейчас снимать с хранения устаревшие образцы бронетехники. Всем известно, что на юге Украины активно применяются танки Т-62, их поставка в зону боевых действий продолжается. Из-за уничтожения, захвата большого количества БТР-82А и БТР-80 они вынуждены снимать с хранения даже Т-60, которые не «вчерашний», а «позавчерашний день». Они снимают с хранения БМП-1 очень ранних лет выпуска, РСЗО Град чуть ли не 60-х годов.

— Как вы оцениваете возможности российского военно-промышленного комплекса продуцировать новые виды вооружений, например такие, как ракеты Калибр?

— Это очень сложный для них вызов. Думаю, вы видели сообщение о том, что Х-101 — это уже в 2022 году. Они восстанавливают [производство], но в небольших объемах. Для них [существует] огромная проблема импортозамещения прежде всего микрочипов, микросхем, процессоров. Они сейчас находятся в активном поиске.

За счет «серого» и «черного» импорта завозят часть критических для себя материалов, но в объемах, не достаточных для того, чтобы быстро выйти хотя бы на довоенные мощности. У них сейчас с этим проблема.

Как быстро они справятся? Не знаю, не рискую говорить. Пока с этим большие проблемы, поэтому они очень активно пытаются использовать и Китай, и Индию, и Иран, которые достаточно неохотно идут на контакт, хотя помогают. И используют некоторые страны как хабы для того, чтобы «в серую» провозить эти критические материалы.