К 2100 году население Украины составит 24 млн человек — ООН Сегодня, 13:02 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Getty Images дети Getty Images

Украина вошла в список стран, население которых к 2050 году сократится больше всего. Об этом говорится в отчете ООН.

До 2100 року населення України скоротиться до 24,4 мільйонів людей, йдеться у звіті Організації об'єднаних націй World Population Prospects.

Зараз, за даними ООН, населення України становить 43,99 мільйона. І вже до 2050 року ця кількість зменшиться до 35,2 мільйона.

В документі йдеться, що Україна входить до списку країн, населення яких до 2050 року скоротиться найбільше — на 20% або більше.

Окрім України у цьому переліку також Болгарія, Латвія, Литва та острови Волліс і Футуна.

Основними причинами скорочення населення в цих країнах автори звіту називають низьку народжуваність і високий рівень еміграцїі.

Населення Землі зростатиме

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Попри поступове скорочення населення в чималій кількості країн, населення Землі все ж продовжить зростати, кажуть в ООН.

Так вже до 2030 року воно становитиме 8,6 мільярдів, до 2050 — 9,4 млрд, а до 2100 — близько 12,7 млрд.

Також, прогнозують автори звіту, з роками лише посилюватиметься проблема старіння населення.

Це призведе до того, що молоді в багатьох країнах буде менше, аніж людей літнього віку.

Старіння населення, у свою чергу, чинитиме суттєвий фінансовий тиск на країни — урядам доведеться збільшувати витрати на соціальну підтримку, виплату пенсій та сферу охорони здоров’я.

Стрімке падіння народжуваності

В рамках одного з попередніх досліджень вчені виявили, що падіння народжуваності призвело до браку дітей в майже половині країн світу. Тобто в цих країнах недостатньо дітей, щоб підтримувати кількість населення.

Якщо у 1950 році жінки народжували в середньому 4,7 дітей за життя, то до 2017 року цей показник знизився вдвічі - до 2,4 дітей на одну жінку.

Водночас коливання народжуваності залежно від країни — величезні.

Зокрема рівень народжуваності в Нігері, на заході Африки, становить 7,1. Натомість на середземноморському острові Кіпр жінки мають в середньому лише одну дитину. А у Великій Британії цей показник становить 1,7, як і в більшості країн Західної Європи.

У 2016 році цей показник народжуваності в Україні становив 1,5 дітей на одну жінку.

Населення починає скорочуватись, щойно середній рівень народжуваності в країні падає нижче показника 2,1. Станом на 1950 рік жодна країна таких проблем не мала.

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