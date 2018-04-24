К 2050 году население Украины может сократиться на треть

К 2050 году население Украины сократится на треть. Об этом предупреждает Bloomberg со ссылкой на аналитиков ООН. В организации посчитали населения Украины в прошлом, в том числе Крым. Количество составляло более 42 млн человек по сравнению с 90-ми, когда украинцев насчитывалось 52 млн. В течение января - февраля этого года численность населения уменьшилась на 40 тыс. человек, по данным Государственной службы статистики. Об этом в сюжете Радио НВ.

Такая тенденция свойственна многим странам Восточной Европы и Балтии. Так, население Молдовы к 2100 году может сократиться наполовину, Латвии - на 40%, Литвы и Эстонии - на треть, России - на 13%. Крупнейшими по численности населения остаются Китай, Индия и США. Факторы, влияющие на уменьшение численности населения в Украине и других странах Восточной Европы, - низкие доходы по сравнению с развитыми странами ЕС, медленный прирост населения и негативное отношение к иммигрантам. По словам научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, депопуляция сегодня определяет наше будущее. Поскольку главной ее причиной остается высокая смертность, факт сокращения населения является свидетельством глубокого социального неблагополучия. По количеству смертей в мире состоянием на 1 января 2018 Украина занимает 5 место с показателем 14 смертей на тысячу душ населения.

"Главная причина - это огромные миграционные потери в 90-х годах. Население Украины идет на спад, то есть количество пожилых людей преобладают над молодыми. Это называется депопуляция", - рассказала ученый.

Факторы, влияющие на уменьшение численности населения в Украине, - низкие доходы, медленный прирост населения и негативное отношение к иммигрантам.

Большая часть населения эмигрирует за границу, среди них больше молодых и образованных людей. Такая ситуация приводит к уменьшению количества трудоспособных взрослых, которые могут финансировать выплаты пенсионерам. По данным ООН, в настоящее время за рубежом проживает 11% украинских граждан, которых страны Восточной Европы активно стимулируют к иммиграции. Из-за низкого уровня жизни не увеличивается и рождаемость. Только одного ребенка или двух имеет каждая вторая семья в Украине, свидетельствует Госстат. Причина опять в финансах: выплат при рождении ребенка не хватает для обеспечения минимальных потребностей, говорит социолог Борис Кример. Однако специалист подчеркнул, что государство может и должно предоставить что-либо не в виде материального вознаграждения: "Это детские сады, отпуски, гибкие графики, возможность частичной занятости и переквалификации".

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Население играет значительную роль в экономическом и геополитическом положении страны. Основной ресурс для развития экономики - человеческий капитал. Именно на него возлагает надежду Украина. Ведь в международных рейтингах по уровню человеческого капитала Украина занимает места значительно выше, чем по уровню экономического развития и доходов. Исполнительный директор общественного союза Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин комментирует: "Валовой внутренний продукт создается рабочими руками. Чем глубже уровень переработки, чем больше производится конечного продукта, так и в стране создается добавленная стоимость. Подготовить квалифицированного рабочего стоит очень много денег. Государство, которое тратит на это деньги, должно иметь гарантии, что этот специалист не поедет зарабатывать за границу и не вывезет эти капиталовложения ".

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 млн 415 тыс. человек. Эксперты по демографии настаивают на необходимости провести перепись населения даже в условиях оккупации Донбасса и Крыма. В Правительстве уже создали комиссию, чтобы провести перепись в 2020 году и сообщили, что на это потребуется не менее 2 млрд грн.