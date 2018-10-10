ЮНЕСКО объявила о начале прямого мониторинга в оккупированном Крыму

Под угрозой разрушения оказалась мечеть Ханского дворца в Бахчисарае

В среду, 10 октября, исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о начале прямого мониторинга состояния культурного наследия и памятников национального значения Украины и крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга организации ситуации в оккупированном Крыму, принято решение относительно отправки гендиректору о его результатах следующего октября", - написал он в Тwitter.

По словам дипломата, принятие этого важного решения было бы невозможным без поддержки "группы друзей Украины в ЮНЕСКО".

1/1 Сегодняшнее заседание Виконрады ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организации ситуации в оккупированном Крыму, принято решение по отправке гендиректора о его результатах следующего октября. pic.twitter.com/9LhpyAMVuS 10 октября 2018 г.

Украинский президент Петр Порошенко отметил, что начало прямого мониторинга ситуации в Крыму сделает невозможными попытки России "скрыть преступления от международного сообщества" и "избежать заслуженной ответственности".

Приветствую важное решение Исполнительного совета ЮНЕСКО о начале прямого мониторинга ситуации в АРК и Севастополе.



Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международного сообщества. Как не удастся ей избежать и заслуженной ответственности.



Крым - это Украина! pic.twitter.com/c9Wjdzqo8M - Петр Порошенко (@poroshenko) 10 октября 2018 г.

Напомним, что в апреле 2018 года исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о размещении мониторинговой миссии организации во временно оккупированном Крыму.

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Россия под видом реставрации Бахчисарайского дворца фактически уничтожает единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры. Российские оккупационные власти пренебрегают принципом научности и применяет обычные строительные нормы к объекту исторического значения. Уже сегодня узнать Ханскую мечеть, которая является частью комплекса, невозможно.

Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.