ЮНЕСКО начала мониторинг в Крыму. За чем будут следить международные наблюдатели

ЮНЕСКО начинает мониторинг ситуации в аннексированном Крыму. В октябре 2019 года гендиректор организации Одри Азула должен отчитаться о результатах. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Об этом сообщил посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур. Официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга организации ситуации в оккупированном Крыму, принято решение по отчету гендиректора о его результатах в следующем октябре.

По словам дипломата, принятие этого важного решения было бы невозможным без поддержки группы друзей Украины в ЮНЕСКО.

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По словам генерального директора Национального заповедника София Киевская Нели Куковальской, ЮНЕСКО должна проводить такую ​​работу не только в Крыму, но и на оккупированных территориях на востоке страны и в других горячих точках мира. Фактически механизмов этого мониторинга эксперт не видит.

Военные базы на Гераклейском полуострове

Важно как прямой, так и не прямой мониторинг миссии, отметила исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО Елена Сердюк.

Из Крыма российская сторона вывозит археологические коллекции

Ведь сейчас происходит вывоз из Крыма российской стороной археологических коллекций и сознательное разрушение одного из символов крымско-татарского народа - Бахчисарайского ханского дворца.

"Все археологические находки сейчас вывозят на территорию России. Происходит то, что произошло с Египтом во время наполеоновских войн. Наибольшее беспокойство вызывает размещение военных баз на территории Гераклейского полуострова. Второй вопрос - это так называемая реставрация Бахчисарайского дворца", - сказал Сердюк.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что начало прямого мониторинга ситуации в Крыму сделает невозможным попытки России "скрыть преступления от международного сообщества" и "избежать заслуженной ответственности".

Памятники культуры и природы в Крыму

В список мирового наследия ЮНЕСКО входит 7 украинских памятников культуры и природы. Одна из них расположена на территории оккупированного Севастополя - древний город Херсонес. В этот список его включили на сессии ЮНЕСКО в Камбодже в 2013 году.

В списке мирового наследия ЮНЕСКО - 7 украинских памятников культуры и природы

Среди объектов, которые предлагают включить в список всемирного наследия, еще 15 сооружений и заповедников. На оккупированных территориях расположена Крымская астрофизическая обсерватория, созданная в 1945 году на базе Симеизского отделения Пулковской обсерватории. А также посты и укрепления на торговых путях генуэзцев от Средиземного до Черного морей.

Скальные города Мангуп-Кале и Эски-Кермен расположены в Бахчисарайском районе Крыма тоже вошли в перечень памятников. В предварительном списке наследия ЮНЕСКО есть еще комплекс Судакской крепости, Бахчисарайский дворец крымских ханов, город-крепость Чуфут-Кале вместе с тем же дворцом крымских ханов.

В ноябре прошлого года Министерство культуры Украины выразило протест из-за действий оккупационных властей и обратилось, в частности, в ЮНЕСКО с просьбой еще раз призвать Россию соблюдать нормы международного законодательства.