Языковые законопроекты. Чем они отличаются и какой поддерживает общественность

Национальная комиссия по стандартам государственного языка будет проводить экзамен по украинскому и выдавать государственные сертификаты

От полного запрета русского в официальных документах к штрафам за отказ обслуживать на украинском в ресторанах. Верховная Рада снова взялась за языковой вопрос. В парламенте рассмотрели четыре языковые законопроекты. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Закон Кивалова-Колесниченко

К 2012 году языковой вопрос в Украине регулировал Закон УССР О языках в Украинской ССР. Однако в июле того же года Рада приняла скандальный так называемый "закон Кивалова-Колесниченко". Он фактически сделал русский вторым государственным.

Согласно ему, украинский язык формально оставалася государственным, однако для 18 языков (в том числе первый в списке - русский) обеспечивался статус региональных или языков нацменьшинств. На территории, где более 10% населения являются носителями такого языка (или меньше), органы местного самоуправления могут вести документооборот на региональном языке. К тому же, "в местах компактного проживания" его носителей местные власти обязаны владеть этим языком.

В феврале этого года Конституционный суд Украины признал неконституционным языковой закон "Кивалова-Колесниченко". Там также уточнили, что пока отсутствует законодательство, языковой вопрос регулируется 10 статьей Конституции Украины, которая сообщает, что государственным языком является украинский.

Сейчас в парламенте зарегистрированы четыре законодательные инициативы. Все они призваны урегулировать языковой вопрос.

Законопроект 5556

Проект закона о языках в Украине 5556 от декабря 2016 года - это инициатива 33 депутатов, в частности, Ярослава Лысюка, Игоря Васюныка, Оксаны Билозир. Документ определяет порядок применения государственного языка как рабочего языка, языка актов и делопроизводства органов государственной власти, языка Вооруженных сил Украины, политических партий и организаций, а также обязывает власть, публичных лиц и предприятия пользоваться именно им.

Отдельная статья этого закона обусловливает статус языков коренных народов и этнических меньшинств на территории страны. В частности, крымскотатарский может использоваться наряду с государственным на территории Крыма, а вот языки мигрантов этим проектом закона не приравнивают к языкам коренных народов.

Проект 5669

Второй проект 5669 от января 2017 года обязывает всех претендентов на украинское гражданство, а также кандидатов на высокие государственные должности сдавать госэкзамен на знание языка. Действие законопроекта не распространяется на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами. Также документ предусматривает создание Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Ведомство должно выписать новые правила использования языка. Также законопроект предусматривает инспектирование чиновников на знание языка и административную ответственность, штрафования за несоблюдение языковых норм. В документе нет упоминания о языках коренных народов - все граждане Украины, согласно ему, уравниваются.

Третий законопроект

Третий законопроект предусматривает, что все представители госвласти в рабочее время обязаны общаться на украинском. Работники сферы обслуживания, издатели, официанты должны перейти на украинский по первому требованию клиента. В театре спектакли должны ставить также исключительно на украинском или с субтитрами.

За игнорирование закона предусмотрен штраф почти 7 тыс. грн, а за публичное неуважение к государственному языку - тюремное заключение до 3 лет. Одна из самых противоречивых норм - за чистотой языка должен следить языковой омбудсмен, а помогать ему в этом - 27 языковых инспекторов.

Проект закона 5679

Четвертый проект закона 5679 с июня прошлого года - самый полный и имеет наибольшую поддержку.

Под Радой собрался митинг в поддержку проекта закона о языке 5670-д

За ним украинский язык определяется единственным государственным и приравнивается к гимну, прапору и гербу. Поэтому публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку - надругательство над государственными символами. Вопрос языков нацменьшинств законопроект не затрагивает вообще. Все граждане Украины должны иметь свободные возможности, чтобы овладеть украинским языком.

Для получения высоких должностей во властных структурах медицинских, образовательных, юридических заведениях от претендента требуется свободно владеть государственным языком. Предусмотрено создание национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Она будет определять правописание. Также центра украинского языка, который будет проводить экзамен по государственному языку и выдавать государственные сертификаты об уровне владения украинским. За злостное нарушение закона предусмотрена ответственность. Для этого должны быть созданы должности уполномоченного по защите государственного языка и служба языковых инспекторов.

Не владеют украинским языком

Комитет парламента по вопросам культуры и духовности будет рекомендовать Верховной Раде рассмотреть все четыре законопроекта о языке, рассказала заместитель главы комитета, народный депутат Ирина Подоляк.

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Большое количество законопроектов нардеп объясняет тем, что каждый член парламента имеет право законодательной инициативы. Однако наиболее системным и совершенным является последний проект закона. Он объединяет положения трех ранее поданных законопроектов в одном документе.

"На самом деле, законопроект 5679 очень странный, потому что его торпедируют с двух противоположных сторон одинаково. Те, кого мы называем регионалами, то есть представители Оппозиционного блока. И так же очень странно, что его торпедируют те люди, которые называют себя патриотами, которые говорят, что Украина превыше всего. Те, кто писал этот закон 5679 - очень хорошо признают реальность, которая есть в стране. Здесь есть часть людей, которые не владеют украинским языком должным образом", - сказал Подоляк.

Спорные вопросы

Между тем 149 деятелей науки, культуры и гражданского общества выступили с поддержкой проекта 5556 О языках в Украине и призвали народных депутатов принять его. Даже написали коллективное письмо на имя спикера Верховной Рады Андрей Парубий.

Этот законопроект решил взять за основу и БПП. Представитель политсилы Александр Бригинец считает, что нужно устранить спорные вопросы, касающиеся языковых инспекторов и языков нацменьшинств. Бригинец уверен, что последнее стоит согласовать с законом об образовании. Тогда фракция готова идти на компромиссы, ведь последний проект действительно полный, подчеркнул депутат, и сообщил, что сам его поддержит.

"То, что команда Ющенко не приняла эти вещи, привело к войне и тому подобному", - сказал Бригинец.

Предвыборная технология

Нет национальных предпосылок для принятия языковых законов. Это предвыборная технология, направленная на привлечение националистически настроенного электората, заявил политолог Денис Гаевский. Он добавил, что все может измениться после выборов. Законопроекты могут быть проголосованы, но затем их ждут существенные правки.

"Украинцы в основном билингвы, на самом деле, языковая проблема вносится в общество искусственно. Что касается комиссии, не исключено, что это будет создана новая "кормушка", поскольку в их компетенцию будет входить накладывание штрафов как на наемных рабочих, так и на работодателей в стране, где очень высокий уровень коррупции", - сказал Гаевский.

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Под Радой собрался митинг в поддержку проекта закона о языке 5670-д. Активисты, разделившись на несколько групп, устроили театрализованные перформансы.