Янукович-младший отреагировал на обвинения в получении $1 млрд взятки от России в 2013 году

Показания на судебном заседании экс-депутата Государственной Думы РФ Ильи Пономарева являются ложными, заявил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

У Януковича-младшего пообещали подать в суд на Пономарева. Об этом он сообщил со своей страницы в Facebook.

Речь идет о его заявлении во время заседания Оболонского суда Киева 14 февраля, в котором он обвинил сына экс-президента в получении $1 млрд взятки от России за содействие при покупке Россией украинских еврооблигаций на $3 млрд в 2013 году.

"Это делалось для того, чтобы было принято необходимое политическое решение... чтобы склонить его (Виктора Януковича) к принятию решения об отказе от подписания соглашения о евроинтеграции", - заявил Пономарев во время суда.

Кроме того, Пономарев заявил, что создание так называемых "ДНР" и "ЛНР" финансировалось старшим сыном Виктора Януковича Александром.