Яичная атака на Гриценко: в результате стычки с титушками пострадал один человек

Во время столкновения между сторонниками лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и неизвестными в масках в Одессе пострадал один из членов партии.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщила руководитель пресс-службы Гражданской позиции Кристина Бондаренко.
По ее словам, люди "спортивной внешности" в масках напали на нескольких человек, которые пришли вместе Гриценко. В результате стычки член местной организации Гражданской позиции получил сотрясение мозга, у него также рассечена бровь.
Напомним, что в Одессе неизвестные забросали яйцами лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и устроили потасовку с его сторонниками.
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