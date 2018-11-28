Яичная атака на Гриценко: в результате стычки с титушками пострадал один человек

Во время столкновения между сторонниками лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и неизвестными в масках в Одессе пострадал один из членов партии.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщила руководитель пресс-службы Гражданской позиции Кристина Бондаренко.

По ее словам, люди "спортивной внешности" в масках напали на нескольких человек, которые пришли вместе Гриценко. В результате стычки член местной организации Гражданской позиции получил сотрясение мозга, у него также рассечена бровь.

Напомним, что в Одессе неизвестные забросали яйцами лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и устроили потасовку с его сторонниками.