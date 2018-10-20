20 октября 2018, суббота

"Я жив, она нет". Актер Дизель Шоу прокомментировал смертельное ДТП под Киевом

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Егор Крутоголов также пострадал в ДТП, его госпитализировали

Егор Крутоголов также пострадал в ДТП, его госпитализировали

Актер известного юмористического проекта Дизель Шоу Егор Крутоголов на своей странице в Facebook опубликовал лаконичное сообщение, посвященное смертельному ДТП под Киевом.

"Я жив. Она нет", - написал Крутоголов.

В комментариях к сообщению друзья и знакомые актера выражают слова поддержки и сочувствуют из-за гибели Марины Поплавской.

Напомним, что в субботу, 20 октября, в Киевской области на трассе Киев-Чоп возле села Мила произошло ДТП, в результате которого погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская.

Двух пострадавших актеров, Егора Крутоголова и Яну Глущенко, госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

 

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