Мы не были готовы к врагу с Востока. Участник АТО Сергей Молодид в спецпроекте Жити заради життя

В рамках спецпроекта Радио НВ с сайтом NV.ua Жити заради життя, артиллерист-минометчик 30-й отдельной механизированной бригады и сооснователь бренда военного снаряжения Traverse Tactical Team Сергей Молодид стал гостем программы на Радио НВ, где рассказал о подготовке к войне во время тренингов в Украинской резервной армии, нормальности чувства страха на войне, своем пути к созданию бренда качественного снаряжения для военных и многом другом.

Я не получал повестку. Это было в феврале 2015 года, в то время мы с ребятами уже больше, чем полгода тренировались на полигонах, проходили обучающие семинары. И когда в конце января 2015 года началась Дебальцевская операция, я понял, что сидеть дома и просто смотреть на это все у меня нет сил, ждать или не ждать повестку тоже, и я просто пошел в военкомат и сказал: "Все, с меня достаточно, давайте уже туда".

В основном на военных кафедрах делается некий условный сценарий: мы войска красных, против нас какие-то синие и условный враг. Оценка ситуации, сколько там будет воздушных сил у них, какие задачи они будут выполнять, — и практически все эти упражнения мы рассматривали с той точки зрения, что наш враг находится на Западе, это потенциальные войска НАТО. В соответствии с тем и оборудование, и техника, и вооружение. И уже третий или четвертый сценарий мы оформляли, тогда я спрашиваю преподавателя: "Хорошо, скажите, мы уже отработали три сценария "враг на Западе". Когда мы будем отрабатывать сценарий, что враг на Востоке?".

Прежде чем ставить человека на какую-то должность, давать ему в руки оружие и требовать от него выполнения обязанностей, мы с ребятами всегда проводили интервью с каждым. Это было не при всех, а в отдельном помещении, где никого не было. Кто-то признавался мне, что у него, например, язва, кто-то говорил, что у него аллергия, были такие достаточно интимные вещи. Но получив эту информацию я мог точно понять, какие обязанности я могу дать этому человеку, что я могу от него требовать и понять потенциал этого человека.

Для меня война началась, когда я увидел первые обстрелы на Востоке, конкретно это был блокпост под Волновахой. И также это была ситуация, кажется, еще раньше, когда погиб полковник СБУ на Востоке. И когда я увидел фото, видео с того места, сразу понял, что, скорее всего, их обстреливали не "самооборона" или кто-то подобный. Когда мы видели, как заходили группы в Славянск, как они общаются между собой, все эти военнослужащие — это навыки, которые нарабатываются годами, это не просто так.

Мой первый бой был в апреле 2015 года, это был минометный бой.

Мне посчастливилось общаться с некоторыми опытными ребятами. Не все из них были военными, были люди, которые просто разбирались в различных системах стресс-подготовки, они объясняли, что некоторые вещи на войне являются нормальными. Например, страх на войне — это абсолютно нормально. Человек, который находится на войне и испытывает страх — это нормально. Это не значит, что они какие-то не мужественные, не подготовлены, это абсолютно нормально. Какие-то слабости — также нормально, потому что организм находится в состоянии постоянного стресса и человек не может избавиться от этого стресса, потому что уехать оттуда практически не может. Если человек находится под обстрелом, то он не может его прекратить. Под действием этих явлений, этого стресса, физических перегрузок — неравномерный сон и т.д., у человека начинаются изменения в восприятии окружающей среды, и это опять-таки нормально. Знать об этом — это уже страшнейшее преимущество.

Фото: Сергей Молодид via Facebook

Мне помогали мои друзья, потому что они меня очень поддерживали. Так как я занимался и занимаюсь велоспортом, у меня есть огромное количество друзей, с которыми мы на трассе соперники, а в жизни — лучшие друзья. Они мне очень сильно помогали: возили все необходимое, поддерживали и писали мне, всячески. Я точно знал, что когда я вернусь, они рады будут меня видеть независимо от того, в каком состоянии я вернусь.

Сейчас наш бренд работает так, что для разработки определенной модели мы ищем специалиста в определенном направлении, потому что у меня абсолютно ограниченный опыт боевых действий, он ограничен территорией, временем и спецификой моей боевой деятельности. Я разбираюсь только в тех вещах, которые я конкретно использовал, которые могу оценить, отвечают ли они требованиям или не отвечают.

Первый принцип, который мы используем — мы не копируем чужого снаряжения. Мы никогда не можем себе позволить взять образец украинского или зарубежного производителя и просто один в один перешить. Конечно, мы смотрим на то, что есть на рынке, на то, что используют люди, пытаемся его адаптировать и проанализировать: действительно ли оно выполняет свои задачи, возникают ли какие-то проблемы в процессе эксплуатации. И запросы на разработку приходят по-разному: иногда это знакомства, иногда сарафанное радио, иногда это собственный опыт.

У нас сейчас порядка 35 серийных образцов, которые так или иначе выпускаются малыми или чуть большими партиями. И, конечно, мы всегда идем навстречу, если есть необходимость кастомизации, то есть немножечко изменить какие-то параметры. Из-за того, что мы — украинский производитель, мы это делаем для украинских военных, мы идем навстречу, если видим в этом смысл.

Я доверяю тем людям, с которыми я был на войне. Те люди, которые нами командовали, я считаю, что в тех условиях они делали все правильно, потому что командование личным составом и подразделениями на войне — это всегда деятельность в условиях жесткого стресса и это всегда управление ограниченными ресурсами.

У меня на Фейсбуке записан такой слоган: "Валить лень напалмом". Я использую это, когда мне лень что-то делать, я всегда вспоминаю эту фразу, потому что лень жрет время нашей жизни, а время нашей жизни — это бесценный ресурс.

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