Я уже закончил: Труханов оттолкнул журналиста и не дал ему задать вопрос Сегодня, 18:47 411 Цей матеріал також доступний українською Скриншот Twitter via Michael Shtekel Геннадий Труханов оттолкнул журналиста

Городской голова Одессы Геннадий Труханов оттолкнул журналиста и не дал ему задать вопрос, сообщает Радио Свобода.

Случай произошел после заседания суда по делу о присвоении 185 млн грн бюджетных средств.

После окончания заседания, где коллегия судей определялась с порядком рассмотрения дела, Геннадий Труханов давал традиционный брифинг для СМИ. Когда вопрос городскому голове начал задавать корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель, политик подошел к нему и, не выслушав вопрос, заявил, что “уже закончил”.

Корреспондент пытался все же задать вопрос, однако Труханов взял журналиста за плечо и оттолкнул. Затем представителя СМИ оттолкнули в сторону неизвестные лица.

На место инцидента приехали правоохранители, которые оттаскивали журналиста от неизвестных лиц, говоря, что тот якобы хочет подраться с мэром.

Замість відповіді на запитання @radiosvoboda міський голова Одеси Генадій Труханов разом зі своєю охороною відпихнув мене і залишив приміщення Малиновського суду. Допомогала їм в цьому поліція. @NPU_GOV_UA @MVS_UA це 171-ша чи ні? pic.twitter.com/NRO7U7OohA — Michael Shtekel (@mishajedi) 27 декабря 2018 г.

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова НАБУ обвиняет в растрате при покупке здания для так называемой Европейской мэрии. Город заплатил за здание 185 млн грн, тогда как незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.

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