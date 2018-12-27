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Я уже закончил: Труханов оттолкнул журналиста и не дал ему задать вопрос

Сегодня, 18:47
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Цей матеріал також доступний українською

Скриншот Twitter via Michael Shtekel

Геннадий Труханов оттолкнул журналиста

Городской голова Одессы Геннадий Труханов оттолкнул журналиста и не дал ему задать вопрос, сообщает Радио Свобода.

Случай произошел после заседания суда по делу о присвоении 185 млн грн бюджетных средств.

После окончания заседания, где коллегия судей определялась с порядком рассмотрения дела, Геннадий Труханов давал традиционный брифинг для СМИ. Когда вопрос городскому голове начал задавать корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель, политик подошел к нему и, не выслушав вопрос, заявил, что “уже закончил”.

Корреспондент пытался все же задать вопрос, однако Труханов взял журналиста за плечо и оттолкнул. Затем представителя СМИ оттолкнули в сторону неизвестные лица.

На место инцидента приехали правоохранители, которые оттаскивали журналиста от неизвестных лиц, говоря, что тот якобы хочет подраться с мэром.

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова НАБУ обвиняет в растрате при покупке здания для так называемой Европейской мэрии. Город заплатил за здание 185 млн грн, тогда как незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.

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Теги:   Журналист Геннадий Труханов Одесса

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