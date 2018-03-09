Я тебя задушу, скотина: В Одесской области репетитор жестоко издевалась над детьми - видео

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Личность женщины уже установлена
Скриншот

Личность женщины уже установлена

Полиция Одесской области начала уголовное производство по факту избиения детей женщиной-репетитором.

Об издевательствах над учениками стало известно благодаря видео, которое было опубликовано в Сети.

"На нем зафиксирована пожилая женщина-репетитор, который во время занятий бьет и обзывает учеников. В ходе проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что личность женщины уже установлена.

"Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до одного года", - добавили в полиции.

18+

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина-логопеда издевалась над 5-летним ребенком.

НВ

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове