Я тебя задушу, скотина: В Одесской области репетитор жестоко издевалась над детьми - видео

Полиция Одесской области начала уголовное производство по факту избиения детей женщиной-репетитором.

Об издевательствах над учениками стало известно благодаря видео, которое было опубликовано в Сети.

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"На нем зафиксирована пожилая женщина-репетитор, который во время занятий бьет и обзывает учеников. В ходе проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что личность женщины уже установлена.

"Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до одного года", - добавили в полиции.

18+

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина-логопеда издевалась над 5-летним ребенком.

НВ