Я тебя убью. В Харькове работница дома престарелых жестоко издевалась над пенсионерами

Прокуратура Харькова начала расследование по факту жестоких издевательств одной из работниц местного гериатрического пансионата над пенсионерами.
Как сообщается, поводом для этого стало опубликованное в одной из соцсетей видео, на котором женщина бьет веником по лицу пожилого мужчину, оскорбляя и унижая его при этом.
Когда же его сосед по палате призвал ее не бить пенсионера, работница пансионата пригрозила и ему.
Внимание - ненормативная лексика
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 126 УК Украины (до пяти лет лишения свободы).
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования