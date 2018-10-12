12 октября 2018, пятница

Я тебя убью. В Харькове работница дома престарелых жестоко издевалась над пенсионерами

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Женщине грозит до пяти лет лишения свободы
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Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

Прокуратура Харькова начала расследование по факту жестоких издевательств одной из работниц местного гериатрического пансионата над пенсионерами.

Как сообщается, поводом для этого стало опубликованное в одной из соцсетей видео, на котором женщина бьет веником по лицу пожилого мужчину, оскорбляя и унижая его при этом.

Когда же его сосед по палате призвал ее не бить пенсионера, работница пансионата пригрозила и ему.

Внимание - ненормативная лексика

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 126 УК Украины (до пяти лет лишения свободы).

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