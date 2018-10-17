Я не увидел доказательств. Что заявил в свое оправдание замглавы Службы внешней разведки Семочко, уличенный журналистами в коррупции

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко прокомментировал расследование программы Наші гроші, журналисты которой ранее рассказали о дорогом имуществе, предположительно принадлежащем семье Семочко, а также заподозрили его в причастности к искусственному дефициту важных препаратов для людей с заболеваниями почек в Украине.

Свое ответное заявление высокопоставленный чиновник сделал 16 октября в эфире телеканала ZIK, обвинив журналистов в манипуляциях фактами и сделав предположение, что они следили за ним по указанию третьих лиц.

НВ напоминает о скандале вокруг Семочко и рассказывает, какие аргументы он озвучил в свое оправдание. Напомним, ситуация уже стала предметом уголовного производства в НАБУ и проверки в СБУ.

В чем уличили Семочко расследователи

В начале октября программа журналистских расследований Наші гроші обнародовала сюжет о 45-летнем Сергее Семочко, которого авторы передачи назвали "одним из наиболее загадочных" представителей украинской разведки.

Нынешний первый замглавы Службы внешней разведки занял эту должность несколько месяцев назад. Ранее он руководил главным управлением СБУ в Киеве, возглавлял управление контрразведки в сфере экономической безопасности, а также работал в СБУ в Крыму - до оккупации полуострова.

Однако карьера Семочко в спецслужбах не дает объяснений тому, на какие доходы его семья смогла позволить себе купить три элитных жилых дома в поселке Козин под Киевом, где также живут многие украинские бизнесмены и чиновники. Недвижимость оформлена на жену Семочко Татьяну Лысенко и ее детей от первого брака, выяснили журналисты проекта Наші гроші. Кроме того, по их данным, Семочко передвигается на дорогом внедорожнике Land Cruiser, а его семья позволяла себе аренду вертолета для перемещений по Украине.

Журналисты также обнародовали информацию, свидетельствующую о том, что несколько родственников Семочко имеют гражданство Российской Федерации - расследователи нашли их имена в налоговой базе российский предпринимателей с номерами ИНН, которые присваиваются владельцам действительных российских паспортов.

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Отдельная часть расследования была посвящена вероятной причастности Семочко к проблемам с поставками в Украину препаратов для гемодиализа - медицинского метода очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. По данным проекта Наші гроші, под руководством Семочко экономическое управление контрразведки развернуло жесткую кампанию за проведение тендеров на закупку препаратов для диализа.

На самом же деле, отмечают журналисты, у фармакологического бизнеса лишь требовали "откаты" за возможность закупить лекарства. Тем временем пациенты остались без жизненно важных лекарств, препараты исчезли из аптек.

Сергей Христинченко, директор департамента Диализная терапия ООО Диавата, заявил авторам программы, что около 200 человек не смогли дожить до возобновления поставок.

Что заявил Семочко в свое оправдание

16 октября Семочко сделал заявление и ответил на несколько вопросов в эфире программы Стежками війни на телеканале ZIK. По словам ее ведущего Александра Мамая, первый замглавы Службы внешней разведки сам обратился к телеканалу с предложением прокомментировать озвученные в его адрес обвинения.

Заявление Семочко озвучил на украинском языке, а на вопросы ведущего затем отвечал на русском - мол, он много лет жил и работал в Крыму, и сейчас продолжает осваивать государственный язык. Высокопоставленный представитель спецслужб заявил, что итоги громкого расследования о нем не отвечают действительности и увидел в нем российский след.

НВ приводит его комментарии прямой речью.

О самом журналистском расследовании

"Я не увидел ни одного подтверждения и ни одного доказательства. В этой связи заявляю, что информация обо мне, изложенная в материалах команды Дениса Бигуса [автор и ведущий проекта Наші гроші], является не соответствующей действительности. Все якобы разоблачительные данные имеют прозаическое объяснение".

"Если окунуться в глубину, то маленькая команда журналистов не способна отфиксировать высокопоставленного сотрудника СБУ в течение года [журналисты собирали материалы около года], чтобы это не было каким-либо образом видно или не видно. В программе показаны ракурсы, как выезжает моя машина, как я двигаюсь по городу - это элементы визуального наблюдения, использования оперативно-технических средств [журналисты использовали дрон]. Что это и кто это [осуществлял наблюдение] - на эти вопросы мы дадим ответы в самое ближайшее время. Более того, мы назовем фамилии этих заказчиков. На мой взгляд, проводить наружное наблюдение за руководителем такого уровня - без санкции суда - это как минимум нарушение закона".

О том, что за расследованием якобы стоит Россия

"Ни для кого не секрет, что на данный момент РФ активно вклинивается, пытается влиять на политический сезон весны и осени следующего года [президентских и парламентских выборов в Украине]. Активно пытается использовать своих агентов влияния, в том числе из числа политиков на нашей территории, чтобы провести реванш. России не нужно даже вести какие-то военные действия на линии разграничения. Россия готова купить нашу страну с потрохами, купить Верховную Раду".

О блокировании поставок препаратов для гемодиализа

"Все действия оперативных сотрудников СБУ осуществлялись как выполнение приоритетных задач, утвержденных коллегией СБУ, и указаний руководства СБУ. И проводились в рамках действующего законодательства. Считаю, что я и мои подчиненные отработали по этому делу на все 100%. Соответствующее расследование в отношении господина Христиченко [директора департамента диализной терапии ООО Диавата, рассказавшего журналистам о случаях смертей из-за нехватки препаратов], который фигурирует в материалах, завершено. Суд поставит точку в этой истории".

О российском гражданстве родственников

"Относительно гражданства крымчан следует помнить, что более 2 млн граждан Украины, которые по состоянию на 2014 год жили в Крыму, стали жертвами тотальной автоматической паспортизации Путиным всех крымчан. Подавляющее большинство из них были вынуждены подчиниться оккупационному режиму. Но это не мой случай. Я гражданин Украины. моя семья на постоянной основе проживает в Украине. Татьяна Лысенко - моя любимая женщина, с которой мы обвенчаны перед богом, воспитываем нашего ребенка. Вот ее паспорт [Семочко продемонстрировал украинский паспорт женщины, закрыв рукой ее имя и фамилию]. Других паспортов ни я, ни она не имеем".

Об источнике средств на дорогой котедж в Козине, в котором живет

"Тот дом, который показан в сюжете, - 333 квадрата [площадь дома] - он действительно принадлежит моей любимой женщине Татьяне Лысенко. У супруги был бизнес в Крыму, были частные предприятия - в туристическом бизнесе. При этом [журналисты] почему-то умышленно забыли, что мы продали этот бизнес, заплатили с этого бизнеса все налоги - мы продали машину, заплатили все налоги. Вообще, все, что делала Татьяна по жизни - она делала в открытую, и 100% платила людям чистую зарплату, платила с этих зарплат налоги".

О детях жены, на которых оформлена элитная недвижимость под Киевом

"Упомянутые в материалах [расследования] Анастасия Котон (она же Лысенко) и Святослав Лысенко - дети Татьяны от первого брака. Подчеркиваю: эти люди совершеннолетние и финансово самодостаточные. Они имеют финансово состоятельных и обеспеченных родственников. И этот факт имел место еще до моего появления в этой семье. Таким он остается и сейчас. Кроме того, они ведут собственную жизнь и не связаны со мной общим бытом. Поэтому я не имею права комментировать их частную жизнь. По этим и другим вопросам я готов ответить уполномоченным представителям правоохранительных органов Украины в рамках уголовного производства, - но в режиме, который бы сделал невозможным утечку информации о специфике деятельности СБУ и Службы внешней разведки Украины".

"Я бы не хотел поднимать этот вопрос не в связи с тем, какие бизнесы они имели, кто их родственники - хотя публикаций в прессе достаточно много. Я просто хотел бы эту часть истории действительно оставить за ширмой. Есть я , есть моя супруга и мой сын - это одна история. А есть история, которая была в жизни Татьяны гораздо раньше, до появления в ее жизни меня".

О своем дорогом внедорожнике

"Что касается автомобиля - сейчас я передвигаюсь на автомобиле, который числится на балансе Службы внешней разведки и которым управляют кадровые сотрудники службы. Это не мой частный автомобиль. Еще раз говорю - команда Бигуса искусственно манипулирует отдельными фактами, выдавая их за доказательства. Вот и все".

"Это один автомобиль , а номерные знаки - это номера прикрытия, на простом языке" [в ответ на вопрос о том, почему использовала одну и ту же машину с одинаковыми номерами и в СБУ, и в Службе внешней разведке].

О вертолете, который арендовала семья

"К примеру, вы на улице, проходя рядом с красивым автомобилем, - скажем, Rolls-Royce Phantom, который стоит миллионы долларов - сделали фотографию. После этого, спустя какое-то время как вы заняли пост [Семочко занял должность в Службе внешней разведке несколько месяцев назад], вдруг появляется ваша фотография и говорится о том, что Александр ездит на Rolls-Royce Phantom и не указал свои доходы в декларации. Наверное, это элемент манипулирования".

Как отреагировали социальные сети

После выхода интервью Семочко в эфир многие пользователи высказали предположения, что оно было постановочным (в частности из-за признаков монтажа видео). Кроме того, зрители подметили, что первый замглавы Службы внешней разведке, вероятно, читал свое заявление на украинском языке с помощью телесуфлера.

Ольга Духнич, журналист НВ и бывший преподаватель Таврического национального университета (Крым), назвала Семочко "героем своего места".

Речь Семочко также сравнивают с интервью, которое дали российскому пропагандистскому каналу RT "Руслан Боширов" и "Александр Петров", подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля.

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