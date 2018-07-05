Я не могу не помочь стране. Ветеран войны на востоке Украины Александр Погребиский в спецпроекте Жити заради життя

В рамках спецпроекта Радио НВ с сайтом NV.ua Жити заради життя, сержант 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребиский стал гостем эфира на Радио НВ, где рассказал о волонтерской помощи армии, своей истории попадания на фронт, том, как сейчас решаются жилищные вопросы военнослужащих и многом другом.

Ниже мы публикуем избранные реплики Александра Погребиского.

Все началось с событий в Крыму, когда в СМИ мы с родителями начали видеть и получать информацию о событиях в Крыму, о том, что там зеленые человечки появились, начали блокировать органы государственной власти и прочее. Когда уже мы это увидели с экранов телевизоров, ноутбуков или компьютеров, то мы семьей, мужская часть моей семьи поняла, что начинается война.

Это был август 2015 года, когда я пошел служить. Военного опыта не было. Скажу как есть. До этого я каждый призыв заносил в военкомат, чтобы не идти служить, у меня была работа, я закончил университет, 130 долларов стоил каждый призыв.

Я помню свое детство. Я думаю, каждый это может вспомнить из мужчин, когда он был мальчиком, и фильмы В зоне особого внимания, и когда все "меркло вокруг", и улица, футбол, все останавливалось, и ты смотрел этот фильм. Десантники, десантирования, парашюты, боевые задачи - это было круто.

В свою часть я пришел солдатом. И чтобы пойти в магазин, надо спросить: "Можно пойти в магазин?" Я мозгами понимаю, что это необходимо, что это такой порядок. Не потому, что кто-то хочет унизить или еще что-то. Но это необычно. Я не привык так. И где-то было время, может месяц или два, когда я привыкал к этой системе.

Еще во времена волонтерства я понимал, что пойду на войну. Я готовился. Одно другому не мешает. Немного учился, смотрел как правильно, задавал вопросы. Люди были с очень большим опытом, которые и в миротворческих миссиях принимали участие, и здесь уже, на этой войне, и киборги, и во многих военных операциях также принимали участие уже у себя в стране. Этот опыт они понемногу передавали, рассказывали, делились информацией, какими-то секретиками. И я понемногу учился.

Мне очень не нравится, что когда мужчины, почему-то это характерно для мужской части общества, не имеют никаких аргументов весомых и рациональных, то сразу свой возраст приплетают при решении любых дискуссий: "Вот, я старший". И что? Давай конкретно разбирать ситуацию, где ты прав, а где нет.

После возвращения с войны было где-то месяца два, когда вообще ничего не хотелось, не понималось, что, как, какой первый шаг делать, а потом за этим шаг, куда идти на работу, почему мне так не звонят, как раньше, когда я был в гражданской жизни.

Я не понимаю ту часть населения, которая с негативом принимает любые изменения. Я понимаю, что есть какой-то страх, есть нежелание повторить какие-то ошибки, но он очень гиперболизированный у каждого из людей, у большинства людей. Это неправильно. Почему? Я думаю, не хватает знаний, не хватает развития. У нас есть активная часть народа, прогрессирующая, но не большинство. И когда большинство народа Украины будет прогрессивной, будет развиваться постоянно, тогда этот результат, который мы хотим видеть уже сейчас, он будет ближе к нам.