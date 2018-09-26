Я ей не завидую. Известный британский врач - о главе Минздрава Супрун, медреформе и человеческих эмоциях

Перспективы украинской системы здравоохранения, отношение к руководительнице Минздрава Ульяны Супрун и сходство жизни со штормом. Подробности - на Радио НВ.

Об этом и другом корреспонденту Радио НВ во Львове Валерии Печеник рассказал всемирно известный нейрохирург из Великобритании Генри Марш. Он награжден Орденом Британской Империи и известный просветительской работой в Украине. На Книжном форуме во Львове британский врач презентовал книгу своей жены Кейт Фокус под названием Наблюдая за англичанами.

О перспективах реформы медицины в Украине и ее состоянии сейчас

Нейрохирург сказал, что посещает Украину и собирается делать это впредь. Он оптимистично настроен относительно будущего Украины, как и в отношении медицинской реформы.

"Очевидно, что нельзя изменить такие вещи быстро и поэтому обязательно надо понять, что все плохо перед тем, как улучшать ситуацию. Как и с глобальным потеплением - если мы не будем оптимистами относительно этого, то случится самое худшее. В детской больнице во Львове я не увидел много доказательств изменений", - сказал Марш.

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Британский врач отметил, что отсутствие средств в реформировании системы медицины добавляет трудностей процессу.

О главе Минздрава Ульяне Супрун

Генри Марш высказал свое желание написать статью для западных медиа о проблемах медицинской системы Украины и о трудной задаче, которую пытается реализовать Супрун.

"Главные врачи, которые зарабатывают деньги на пациентах, считают эти изменения нежелательными. В общем врачи очень сложные люди, потому что у них есть чувство собственной важности, поэтому я ей [Супрун] не завидую", - рассказал британский нейрохирург.

Об успехе

Рейтинги книг Марша довольно высокие, одна из них стала бестсетером по версии New York Times. Врач говорит, что в своих материалах он говорит о плохой стороне медицины. Марш отметил, что это очень необычно, и никто из врачей так о себе не писал.

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Нейрохирург рассказал, что пишет книгу для детей. Она будет рассказывать о работе мозга и его связи с чувствами.

"Я хочу заинтересовать детей мозгом, заставить их думать о мышлении, думать, откуда берутся их чувства", - сказал Марш.

О чувствах

Нейрохирург объясняет сущность человеческих эмоций так: "Мы рождены с эмоциональными схемами. Они развиваются в зависимости от окружающей среды, в которой мы растем. Мы не выбираем наши чувства. Мы похожи на моряков в шторм, когда ветер дует и гонит лодку в определенном направлении, и моряк только делает вид, что управляет лодкой, выбирая направление. На самом деле, он лишь следует за ветром".

О работе

Марш рассказал, что до сих пор время от времени оперирует пациентов, и признался, что сам может пропустить момент, когда это станет ему не под силу.

"Я говорю своим коллегам, что когда начну терять умение оперировать, они мне об этом должны сказать", - подчеркнул врач.

На вопрос корреспондента НВ, чем похожи англичане и украинцы, нейрохирург ответил, что люди, которые болеют, одинаковые. Напуганных родителей ребенка, который заболел, в Африке, Индии, или же в Европе объединяет одна проблема.

"Когда мы болеем, мы все одинаковые", - сказал Марш.