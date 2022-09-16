Перед контрнаступлением ВСУ оккупанты в Изюме массово писали рапорты на увольнение — WP 16 сентября, 19:26 Уничтоженная российская техника в Изюме, 14 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты в Изюме незадолго до контрнаступления защитников Украины были сильно деморализованы и просили командиров уволить их со службы.

Об этом сообщает The Washington Post. Украинские военнослужащие нашли в двухэтажном доме оставленные россиянами десять написанных от руки писем, датированных 30 августа, и передали их журналистам.



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Один оккупант, назвавшийся командиром зенитно-ракетного взвода из Московской области, писал, что отказывается исполнять обязанности «в связи с моральной усталостью и отсутствием отпускных дней». Другой просил отпустить его, жалуясь на «ухудшение здоровья и отсутствие необходимой медицинской помощи». Третий ссылался на «физическую и моральную усталость». Также российские военные возмущались тем, что не могут взять отпуск «по семейным обстоятельствам» для свадьбы или из-за рождения ребенка.



Инфографика: Wojciech Grzedzinski / The Washington Post

По данным WP, письма нашли вместе с другими вещами, брошенными оккупантами во время бегства, — от ботинок и формы до писем поддержки от российских школьников, повторяющих кремлевские нарративы. В том же доме россияне оставили рапорт от 23 августа с пометками «совершенно секретно» и «крайне срочно», в котором рассказывалось о гибели четырех военных армии страны-агрессора и ранении еще одного в результате артиллерийского обстрела ВСУ в селе Каменка.



WP пишет, что после начала контрнаступления защитников Украины у россиян было время, «чтобы уничтожить на своем пути все, что они могли». Оккупанты подожгли здание горсовета, где заседало марионеточная «администрация», подожгли часть военной техники и взорвали стратегически важный мост, при этом оставив часть своих войск на другой стороне, которым после этого пришлось бежать пешком.

Местные жители рассказали, что незадолго до освобождения города защитниками Украины оккупанты ввели круглосуточный комендантский час, заходили в дома и крали гражданскую одежду. По словам жителей Изюма, некоторые россияне затем сбежали пешком или на велосипедах.

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузик сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник ранее говорил, что за время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей, там разрушено более 80% инфраструктуры.



15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме нашли массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера. Уполномоченный предположил, что большинство похороненных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.



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