«Варварская бомбардировка». В Изюме в результате российских обстрелов уничтожено 80% застройки — мэрия 3 апреля, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Последствия российского авиаудара в парке имени Горького, Харьков, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Заместитель городского головы Изюма Харьковской области Владимир Мацокин рассказал об хаотичном обстреле города российскими оккупантами в интервью Укринформу.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

По словам Мацокина, в результате российских обстрелов уничтожено около 80% жилой застройки, «складывались» целые подъезды".



Видео дня

«С 6 марта началась уничтожающая бомбардировка с самолетов, ракетами, из артиллерии, из минометов. И это происходило сутки за сутками. Эта бомбардировка носила абсолютно варварский и хаотический характер. Непонятно, какая там могла быть логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина», — рассказал он.

Под руинами одного из таких домов на улице Первомайсками могут находиться люди. Заместитель мэра сказал, что окончательной информации нет, а российские оккупанты никого не допустят к зданию.

По данным властей города, в Изюме и пригороде заблокированы от 15 до 20 тысяч человек, которые нуждаются в немедленной гуманитарной помощи. Российские оккупанты блокируют город и не дают открыть гуманитарные коридоры с начала марта.

1 апреля глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты пытаются идти в обход Изюма, чтобы переправиться в Донецкую и Луганскую области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.