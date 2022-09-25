В Изюме нашли еще два массовых захоронения — Зеленский 25 сентября, 22:14 Эксгумация в освобожденном от российских оккупантов Изюме в Харьковской области, 16 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В освобожденном от оккупантов РФ Изюме в Харьковской области нашли еще две братские могилы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.

В разговоре, опубликованном 25 сентября, он сказал, что получил дополнительную информацию, и журналисты уже выехали на место массовых захоронений в Харьковской области, где нашли «большие могилы, где похоронены сотни людей».

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«Также речь идет о маленьком городе Изюм. Вы знаете? В маленьком городе есть еще две братские могилы. Вот что происходит», — сказал глава государства.

Он напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме были похоронены целые семьи, замученные и убитые российскими военными.

«Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторых частей тела у них не было», — сказал Зеленский, назвав оккупантов террористами, которые пытают, убивают и насилуют гражданских.

15 сентября в лесополосе в Изюме нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

23 сентября в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что эксгумировали 447 тел. Из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения – тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти. Заммэра Изюма Владимир Мацокин предположил, что количество жертв российских оккупантов среди мирного населения в Изюме может превышать тысячу.





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