Річниця звільнення Ізюма. Як зараз живуть його мешканці через рік після деокупації — фоторепортаж NV
Город Изюм через год после освобождения (Фото:Павел Олейник/NV)
Год назад, 10 сентября, украинские воины пошли в контрнаступление в Харьковской области. Тогда за несколько дней они освободили более 300 населенных пунктов, в частности город Изюм.
Сегодня ровно год, как ВСУ освободили город Изюм от российских оккупантов.
В фоторепортаже NV можно увидеть, как сейчас живут его жители.
Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины началось 6 сентября 2022 года. Вследствие неожиданного прорыва позиций российских оккупантов, до 12 сентября украинские военные освободили значительную часть Харьковской области.
8 сентября был освобожден город Балаклея, 10 сентября — города Изюм и Купянск. 12 сентября Силы обороны освободили села Великий Бурлук и Двуречная.