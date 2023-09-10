Річниця звільнення Ізюма. Як зараз живуть його мешканці через рік після деокупації — фоторепортаж NV 10 сентября, 23:35 Город Изюм через год после освобождения (Фото:Павел Олейник/NV)

Год назад, 10 сентября, украинские воины пошли в контрнаступление в Харьковской области. Тогда за несколько дней они освободили более 300 населенных пунктов, в частности город Изюм.

Сегодня ровно год, как ВСУ освободили город Изюм от российских оккупантов.

В фоторепортаже NV можно увидеть, как сейчас живут его жители.



Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Фото: Павел Олейник/NV

Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины началось 6 сентября 2022 года. Вследствие неожиданного прорыва позиций российских оккупантов, до 12 сентября украинские военные освободили значительную часть Харьковской области.

Видео дня

8 сентября был освобожден город Балаклея, 10 сентября — города Изюм и Купянск. 12 сентября Силы обороны освободили села Великий Бурлук и Двуречная.