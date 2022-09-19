В Изюме эксгумировали 146 тел, большинство из них — гражданские

19 сентября, 19:52
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Эксгумация тел в месте массового захоронения в Изюме, которое обнаружили после освобождения города от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Эксгумация тел в месте массового захоронения в Изюме, которое обнаружили после освобождения города от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В освобожденном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел с места массового захоронения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 19 сентября, написал в Telegram, что эксгумировано 146 тел, большинство из которых — мирные жители, среди них двое детей. Тела направляют на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

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«У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения», — сообщил Синегубов.

Глава ОВА поблагодарил всех, кто участвует в эксгумации, за усиленную работу, и подчеркнул, что о преступлениях российских оккупантов должен знать весь мир.

"…Собранные доказательства обязательно будут использованы в международных судах, чтобы наказать военных преступников!" — добавил он.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Изюм Харьковская область Следствие Эксгумация Массовые захоронения Военные преступления РФ Расследование Олег Синегубов Война России против Украины

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