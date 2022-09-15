«Солдаты РФ все еще бродят по лесам». В МВД рассказали, что происходит на освобожденных территориях Харьковской области. Интервью 15 сентября, 19:13 Эксклюзив НВ Деоккупированный Изюм, Харьковская область, 14 сентября (Фото:Офис президента Украины)

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин посетил Балаклею, Изюм, Купянск и другие населенные пункты Харьковской области после их освобождения Вооруженными силами Украины.

В интервью Радио НВ он рассказал о своих впечатлениях от увиденного и работе полиции с коллаборантами, оккупантами и местным населением.

— Вы вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили освобожденный Изюм 14 сентября. Что вы там увидели?

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— Я бы хотел уточнить, что был в составе другой делегации. Мы прибыли накануне вместе с главой Национальной полиции. Мы организовывали деятельность полиции и возобновление ее работы на только что освобожденных территориях.

Мы увидели огромный объем работы для полицейских, поскольку для подавляющего большинства населения восстановление власти ассоциируется именно с сотрудниками полиции. Мы работаем над установкой дополнительных патрулей, дополнительных контрольно-пропускных пунктов.

Для усиления работы полиции Харьковщины туда прибудет тысяча полицейских со всех уголков Украины. Эти люди тщательно подготовлены к службе. Все едут исключительно добровольно. Могу сказать, что есть даже огромная конкуренция — столь большое желание у наших коллег со всей Украины помогать восстанавливать порядок и закон на только что освобожденных территориях.

Работать приходится пока в достаточно сложных бытовых условиях. Дело в том, что обесточен ряд населенных пунктов Харьковской области, в частности из-за особенностей построения энергетической системы. До последнего времени тот же Волчанск, Шевченково и другие были обеспечены электроэнергией с российской стороны. И когда российские оккупанты через несколько дней после освобождения этих территорий поняли, что не контролируют их, — обесточили. Но наши сотрудники ГСЧС также идут на помощь местным коммунальным службам: там, где они нуждаются в помощи или их ресурса не хватает, включается ГСЧС.

К слову, мы сформировали сводный отряд сил ГСЧС, который так же позавчера прибыл в Харьков. Они уже распределены по расчетам, работают на территории всех освобожденных районов, населенных пунктов.

Мы восстанавливаем работу полицейских отделений, пожарно-спасательных отрядов, наполняем регион техникой, помогаем в подвозе гуманитарной помощи, в частности воды, продуктов питания, оказываем первую медицинскую помощь людям.

Полиция проделывает огромную работу по опросу граждан — кто и как вел себя во время оккупации. Мы получили многочисленные сообщения о совершении военных преступлений, фиксируемых нашими коллегами из Национальной полиции совместно со следователями Службы безопасности Украины.

Мы выявляем коллаборантов и потенциальных диверсантов. Задерживаем российских солдат, которые все еще бродят по лесам и другой местности Харьковщины. Голод не тетка — люди вынуждены искать пищу, убежище. Местные жители активно помогают нам задерживать неудачников с российской стороны.

— Слышали, что некоторые местные жители привозят этих коллаборантов в багажниках. Что известно о тех полицейских, которые работали в Харьковской области до 24 февраля? Проукраинских активистов и силовиков в первую очередь преследовали — они первые, кто попадал на подвалы, где их пытали и убивали. И второе, что мы знаем, часть из них переходила на сторону оккупантов. Что известно о составе полиции, находившемся там до широкомасштабного вторжения?

— На территории ряда населенных пунктов Харьковской области нами обнаружены с помощью местного населения застенки, в которых держали в совершенно бесчеловечных условиях наших сограждан, а также иностранцев. Речь шла о гражданах одной из азиатских стран, которые, являясь мирными иностранными студентами, пытались выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию. Они были остановлены русскими военными, незаконно задержаны, подвергались пыткам.

Все эти следы военных преступлений сейчас тщательно документируются нами. И по опыту Бучи мы прекрасно понимаем, что самые ужасные преступления могут быть разоблачены только со временем. Мы уже столкнулись с эксгумацией отдельных тел не только с признаками насильственной смерти, но и пыток — отрезанные уши и так далее. Это еще только начало.

К примеру, я вчера вместе с главой Национальной полиции был на территории Купянска. Было явственное ощущение, что россияне пришли сюда, как они утверждали, навсегда. На территории отдела полиции уже был повешен полноценный, достаточно дорогой и высококачественный баннер «Полиция, МВД, Российская Федерация». Более того, были завезены даже новые образцы российской оргтехники. Это все активно изучается нашими полицейскими. В первую очередь, мы тщательно исследуем все уголки этого административного здания и многих других на предмет выявления возможных опасных предметов.

Насчет предателей. Мы, совместно с коллегами из Службы безопасности, имеем уже достаточно четкое представление о количестве граждан, которые сотрудничали с врагом, выполняли административно-распорядительные функции. Это и гражданские лица. Некоторые были даже приняты в ряды так называемой «народной полиции». В основном это люди не только третьего, четвертого класса. Мы увидели, в каких условиях они служили. Простите, но там, где работали, почти рядом ходили в туалет. Это если говорить о качестве людей.

— Почему-то именно это очень важный признак россиян. Во-первых, где они ходят в туалет (там же, где и живут). Во-вторых, они воруют те же унитазы. Возможно, они воруют унитазы, поэтому у них нет другого выбора, но ходить в туалет рядом с тем местом, где спят…

— Большой массив перехватов, где они говорят своим родственникам в России, что смотрите, как здесь украинцы жирно живут: на завтрак едят Нутеллу, а я съел сразу три целых Сникерса. Мы примерно понимаем, с какой «культурой» столкнулись.

Относительно наших соотечественников, пришедших на службу к россиянам. Могу сказать, что 99% — это бывшие сотрудники даже не полиции, а еще милиции, которых выгоняли за разного рода злоупотребления, алкоголизм, торговлю вещественными доказательствами, взяточничество и т. д. Некоторые из этих людей даже уже успели быть пойманы с поличным российскими оккупантами.

К примеру, такой случай имел место в Купянске.

Имеются единичные случаи перехода на сторону врага и сотрудников полиции. Как только нам стало известно о том, что эти люди перешли на российскую сторону еще в конце февраля этого года, они были немедленно уволены из рядов Национальной полиции, именно на основе материалов Департамента внутренней безопасности ДБР, которое накапливало материалы и сообщало о подозрении предателям. Отмечу, что количество этих людей крайне незначительно. На Харьковщине речь шла не больше, чем о 20−30 людях.

Также и старосты, руководители ОТГ в подавляющем большинстве отказывались от сотрудничества с врагом. А тех, кто такое желание все же продемонстрировали, наказание догнало даже быстрее, чем украинское правосудие. Они пытались скрыться с оккупантами. Во-первых, их в довольно бесчеловечных условиях держали сами оккупанты — в так называемых «отстойниках», отдавая им третью или четвертую очередь для эвакуации. Во-вторых, каким-то чудом их жилища почему-то горели, как только они покидали свои здания и убегали вместе с оккупантами.

— Укрзализныця сообщила о том, что запустила поезд в Балаклею. Люди возвращаются в свой родной город, в свои родные дома. Они приезжают и видят своих соседей, которые могли выходить на 9 мая с аквафрешами или колорадскими лентами, которые могли переходить на сторону оккупанта или говорить, что Россия здесь навсегда. Мы можем ожидать, что возникнут конфликты на бытовой почве. Как к этому готовится МВД?

— Органы Национальной полиции опрашивают все население, совершается поквартирный и подомовый обход в городках и селах. Опрашивают, кто себя как вел.

Я буквально вчера наблюдал, как работает один из отделов полиции в Шевченковом. Жители очень активно делятся информацией. В дальнейшем она подвергается проверке, мы формируем базу свидетелей. Все протоколы сразу ложатся в основу уголовных производств по мере фиксации тех или иных преступлений.

Хочу отметить, что работа проходит во взаимодействии с органами прокуратуры и представителями других органов досудебного расследования, Службы безопасности Украины. Очень приятно видеть высокий профессионализм, чрезвычайно четкое взаимодействие и мотивированность населения восстанавливать нормальную жизнедеятельность, а правоохранителей восстанавливать нормальный порядок и обеспечивать все для того, чтобы враг никогда не вернулся.

— У вас была возможность общаться с местными жителями? Могли бы вы поделиться историями, которые они вам рассказывали?

— Я вместе с главой Национальной полиции находился в Балаклее, в Изюме, в Граковом. Дальше мы посетили Шевченково, Купянск и другие населенные пункты.

В некоторых населенных пунктах, как в Волчанске, продолжаются проверочные мероприятия. На следующей неделе мы обязательно вернемся туда с тем, чтобы понять, каким образом организована работа, выяснить, в чем именно нуждается население, какой поддержки от нас ждут местные органы власти.

В целом хочу отметить чрезвычайно приподнятое настроение большинства населения. Думаю, вы понимаете, о чем я. Я никогда не слышал Харьковщину настолько украиноязычной, насколько мы ее услышали сейчас. Люди готовы терпеть и ждать, пока будут решены самые неотложные бытовые потребности, потому что нет света, проблемной является и связь, и водоснабжение. Мы активно сотрудничаем с Министерством реинтеграции и другими ведомствами, чтобы обеспечить своевременную выплату пенсий, возобновление работы украинской почты и других коммунальных служб. Все делается с колес, сообща, настроение очень положительное.

Относительно интересных историй. Например, поразившие меня. Я бы отметил одного из полицейских на одном из блокпостов. Когда я его спросил, в чем, по его мнению, причина столь быстрого бегства россиян и просто огромного количества оставленной ними бронированной техники, он просто искренне сказал: «Так российская коррупция и здесь нам помогла. Все дизельное топливо, которым они располагали, было просто распродано местному населению, поэтому российским оккупантам пришлось бежать прямо напрямик, используя в частности велосипеды».

Хочу отметить и героизм наших парней. Ни один из спасателей не поддался ни на уговоры, ни на угрозы оккупационных властей о сотрудничестве. Никто не надел знаки российской пожарной службы.

Так же полицейские отказывались от сотрудничества, даже те, которые по определенным семейным причинам не смогли выйти на подконтрольную правительству Украины территорию, оставались верны присяге, активно помогали нам в определении военных целей. И тоже активно помогают нам находить тех, кто пресек границы закона и сотрудничал с врагом.

— Из той информации, которую мы знаем: первое, что делают россияне, когда захватывают какой-то населенный пункт, первое, что там появляется, — застенки. Можете ли вы это подтвердить? Правильно ли мы понимаем, что в каждом городке и поселке, которые они захватили на той же Харьковщине, мы увидим такие подвалы, где пытали, убивали украинцев?

— Отчасти подтверждается. В настоящее время пыточная обнаружена в Балаклее. У нас есть оперативная информация, требующая подтверждения, об аналогичных застенках на территории Волчанска. Там пытали людей, в частности электрическим током и так далее. Все это мы будем тщательно изучать и подвергать огласке, потому что об этих ужасающих преступлениях должны знать все.

Некоторые процессы были несколько замедлены по сравнению с другими временно оккупированными территориями. Например, говорить о массовой паспортизации населения Харьковщины было бы преждевременно. Россияне сделали для телекартинки несколько десятков паспортов. Теперь эти неудачники в довольно неуклюжем положении: за несколько дней до эвакуации счастливо рассказывать на телевидении, что ждали этого момента всю жизнь, а буквально через день или два в населенный пункт возвращаются украинские власти. Жить с этим всем теперь придется всю жизнь, вне зависимости от уголовной ответственности.

Была отлажена система налоговой службы. В том же Купянске в состав российской местной администрации входило до 400 человек. Это те люди, которые использовались для осуществления организационно-распорядительных функций, эти предатели все же находились.

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