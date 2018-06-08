Известный режиссер Гай Ричи снял в Киеве ролик к ЧМ-2018: столичные Березняки показаны как "где-то в России"

В ролике сняли вид на Березняки и Русановку

Известный британский режиссер Гай Ричи снял рекламный ролик к Чемпионату мира по футболу 2018, который пройдет в России, в столице Украины Киеве. Это уже второй раз, когда киевские локации позиционируются как российские.

Как отмечает ТСН, съемки проходили у озера Тельбин на Березняках в Днепровском районе Киева. Однако, согласно легенде, события происходят в спальном районе где-то в России.

Видео начинается с панорамного кадра на Березняки и Русановку, в частности видны две голубые многоэтажки, расположенные на Русановке.

Кроме того, на холодильнике дома у главного героя есть магнитик с надписью на украинском языке С днем влюбленных.

Журналисты Громадського также сняли видео киевских объектов, которые есть в кадре Гая Ричи.

Вероятно, что ролик был снят в конце апреля или в начале мая, когда Гай Ричи вместе с супругой посетили Киев.

Напомним, что немецкая авиакомпания Lufthansa в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 показала рекламу полетов в Россию. Сюжет сняли в Киеве. Ролик заметили и раскритиковали СМИ и пользователи.

В результате скандальный ролик был удален, а руководство Lufthansa попросило прощения у украинцев.