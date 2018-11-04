Она умерла за правду: известные украинцы в соцсетях вспоминают активистку Екатерину Гандзюк

В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. 31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чего чиновница получила химические ожоги более 35% тела.
Официальная причина смерти 33-летней общественной деятельницы, которая перенесла ряд операций по пересадке кожи, не разглашаются. Сейчас полиция проводит необходимые следственные действия.
Известные политики, журналисты и общественные деятели выразили соболезнования в связи со смертью Екатерины Гандзюк:
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