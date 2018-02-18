Известные украинцы рассказали, хотели бы они полететь в экспедицию на Марс

После успешного запуска Илоном Маском самой мощной в мире ракеты Falcon Heavy журнал Новое Время спросил у известных соотечественников, хотели бы они отправиться в экспедицию на Красную планету.

Юрий Марченко, главный редактор интернет-издания Platfor.ma

Разумеется, я хочу быть на Марсе одним из первых - ведь это будет величайшее путешествие в истории человечества.

Другое дело, что я не ученый и не исследователь, поэтому попасть туда могу только в роли бессмысленного балласта, победившего в какой‑нибудь дурацкой лотерее или телешоу. Ставить собственное тщеславие выше интересов всей планеты - это, конечно, ерунда.

Так что полететь на Марс я, безусловно, мечтаю. Но только тогда, когда буду не жизнерадостной поклажей, вместо которой стоило бы отправить какое‑то оборудование, а просто одним из колонизаторов второй-третьей волны. И с деньгами на обратный билет. Ну, на всякий случай, вдруг климат не подойдет.

Алексей Рябчин, народный депутат от ВО Батькивщина

Нет, не хочу. Мне еще есть чем заняться в Украине. Тут еще непаханое поле работы. Здесь мне нравится, и я пока к своей стране интереса не утратил.

Но мне бы хотелось пожить в эру, в которую мы не жили, - в эру космических открытий. Когда наши родители наслаждались [первым космическим полетом] Юрия Гагарина, высадкой астронавтов на Луну. Когда была космическая гонка между державами. Сейчас мы этого лишены. Но благодаря Илону Маску и его запускам ракет, похоже, опять возвращаемся в эту эру.

Николай Толмачев, владелец строительной компании ТММ

Хочу ли я полететь на Марс в качестве манекена Маска на безжизненную далекую планету? Нет желания. А на полноценную, с атмосферой, морями, флорой и фауной - да.

Нужно попытаться запустить вулканическую деятельность на Марсе - идея в голливудском фильме Вспомнить все с участием Арнольда Шварценеггера. Получим атмосферу Марса и магнитное поле, реки и моря. Завезем семена и каждой твари по паре, когда атмосфера будет пригодной для жизнедеятельности. Вот это - хороший проект.

Ольга Герасимьюк, телеведущая, первая замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Еще год назад я выясняла для себя возможность такого путешествия, поэтому Маск побуждает к безумствам. Подробно беседовала с одним из создателей [победившего на конкурсе NASA украинского проекта] Mars Hopper, мол, как передвигаться на чужой планете без Убера или самолетов, где там можно остановиться и т. д.

Но картина, как по мне, оказалась малоприятная, хоть и фантастически интересная. Поскольку атмосфера там токсичная, то прилетевшие на Марс будут закапываться под поверхность и жить там. Жить! Потому что, вероятнее всего, вернуться на Землю не получится. Это слишком дорого - билет в оба конца. Да и пока сложно создать транспорт, который мог бы лететь с Марса на Землю.

К тому же на такую поездку уже очередь. Есть много желающих порвать со всеми своими скандалами, недоразумениями, нелюбовями, неудачами и что там еще человечество натворило.

В общем, я решила, что свою земную жизнь буду завершать на Земле. А на Марс пусть летят те, кому надо в первую очередь.

Игорь Абрамович, арт-дилер

Я человек современный, и мне нравится что‑то новое. Я уже везде побывал, объездил весь мир. Поэтому очень хотелось бы попасть на новую землю, где еще не был. Интересно исследовать что‑то новое, посмотреть на что‑то другое. Тем более что Марс - это загадка, а людей притягивает все загадочное. А вдруг там обнаружится жизнь!

Я, конечно, понимаю, что вернуться с Марса на Землю нереально, но меня это не пугает. Разве что если уж улетать, то хотелось бы оставить здесь все так, чтобы никто на тебя не обижался и не проклинал, что ты там остался.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер

Знаю, что в 2020 году планируется экспедиция на Марс. Проект стартовал еще пять лет назад, а заявки подали свыше 200 тыс. человек из 140 стран мира. В итоге отберут около 20 невозвращенцев.

Меня среди этих удивительных людей нет. Так как я не готов безвозвратно покинуть Землю. Меня и тут неплохо кормят. Плюс все мои близкие и друзья тоже живут на Земле, и я не готов скайпиться с ними с Марса с задержкой сигнала в 40 минут.

Очевидно, свое личное счастье я ставлю выше глобальных интересов человечества. А может, просто не пытаюсь убежать от себя, выискивая счастье на других планетах.

Ценю земную жизнь и уважаю отчаянный выбор будущих колонистов.

Александр Ройтбурд, художник

Мне 57‑й год. Если бы вы спросили меня года на 52 раньше, я бы сказал, что точно хочу. А сейчас уже есть смутные сомнения.

Иван Яковина, журналист, обозреватель НВ

Лететь надо обязательно. Там будут заложены основы межпланетной цивилизации, того, каким человечество будет столетия спустя. Ничего интереснее и важнее просто не может быть. Кроме этого, я не против поучаствовать в создании целого нового мира.

Савелий Либкин, ресторатор (Стейкхаус, Дача, Компот, Тавернетта)

На Марс не полечу. Неинтересно. Мне повезло родиться на планете Земля. Повезло также и с городом. Одесса, наверное, лучший город для жизни.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса

Хочу. Мне кажется, что люди, которые не мечтают, очень много теряют в жизни. Поэтому хочется помечтать, пожить на Марсе, посмотреть на эту чудесную планету. Мне кажется, это был бы совершенно новый опыт.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК

Не раньше, чем мы победим своих собственных марсиан.

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН на 1+1

Не поверите, но мы даже разговаривали об этом с мужем. Он внимательно следит за проектами Маска. И я понимаю: чтобы лететь на Марс, нужно отказаться от планов и всего, что тебя связывает не просто с родным городом или страной, а вообще с планетой. Потому что, возможно, вернуться шансов не будет. А сейчас меня слишком много всего держит здесь, и, мне кажется, что я полезнее именно на своем месте.

А вот тем отважным людям, которые готовы рискнуть и открыть настолько неизвестные человечеству уголки вселенной, могу только пожелать удачи. Будем следить за этими смельчаками, потому что интерес распирает узнать, что же происходит за пределами нашего пространства или галактики.

Иван Компан, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Что может быть интереснее путешествий, да еще и космических! Ведь это не просто приключение. Это шаг вперед для всего человечества, возможность прославить Украину, сослужить службу родине. И ради родины я бы отказался.

Отказался, чтобы уступить место более достойным - политикам, чиновникам и прочим деятелям. Уверен, что так поступил бы не только я. Миллионы украинцев с радостью отдали бы им, нашим героям, свои билеты на Марс, чтобы остаться здесь и радоваться, глядя на то, как “сборная реформаторов” бесконечно кружится в одной большой ракете где‑то там, далеко, вокруг Красной планеты. Конечно же, с мыслью о будущем своего народа.

Иван Примаченко, сооснователь образовательных курсов Prometheus

Мое детство прошло за чтением научной фантастики, так что полететь на Марс - это настоящая детская мечта. Почувствовать перегрузки при старте, испытать невесомость во время полета, стать одним из первых, кто увидит экзотические красоты Красной планеты, взойти на высочайшую гору Солнечной системы - 26‑километровый Олимп.

А с профессиональной точки зрения мне было бы интересно принять участие в создании планетарной образовательной системы с чистого листа, согласно новейшим подходам и без необходимости мириться с пережитками тысячелетней давности. Ну и кому хоть раз в жизни не хотелось, чтобы в сутках было на час больше?

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 15 февраля 2017 года