Известные украинцы рассказали, как относятся к обыскам на Новой почте

Журнал Новое Время расспросил известных соотечественников, как они относятся к обыскам офисов Новой почты и обвинениям в адрес компании в неуплате налогов и якобы пересылке запрещенных товаров.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса

Это беспредел. И то, что [силовики] устраивают бесконечные вылазки в офисы крупнейших компаний страны, - кажется, власть наступает на те же грабли, на которые наступала власть Януковича. Впечатление, что этим ставят подножку действующему президенту и всей ветке власти. Потому что народ и так настолько зол на действующую власть, что эти проверки и маски-шоу только способствуют тому, чтобы злость увеличивалась кратно.

Игорь Гут, руководитель шведского проекта Develop Your Business, член Несторовской группы

Думаю, нет дыма без огня. Но, бесспорно, власть перегнула с методом решения вопроса. Это недопустимо. Даже если компания виновна, ущерб имиджу страны, влияние на настроения предпринимателей не стоят размера недополученных налогов. Всем нужен диалог и постепенное формирование доверия. Все в одной лодке [под названием] Украина.

Олег Рыбачук, глава общественной организации Центр UA

Если уж говорить о нарушениях с уплатой налогов, то эта сфера у нас выстроена так, что там всегда можно найти к чему придраться. На фоне этого украинские элиты - от президента до его друзей-депутатов - держат бизнес в офшорах, нанимают дорогие международные компании и оптимизируют свои налоги. Их суммы в разы больше, чем те, которые инкриминируют какому‑то украинскому бизнесмену.

Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты

Простых выводов здесь нет и не будет. Как всегда [что было раньше]: курица или яйцо? Почему не платим налоги? Потому что государство ничего не делает. Почему государство ничего не делает? Потому что нет налогов.

Максим Лазебник, исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции

Мне ситуация с Новой почтой категорически не нравится. И не потому, что я уверен в кристальной чистоте компании. А потому, что процедурно это все выглядит как рейдерский наезд и акция устрашения.

Неуплата налогов? Есть же установленные процедуры, акты проверки, их обжалование, суд. Что искали? Нашли?

А еще мне всегда в таких случаях вспоминаются “бриллиантовые прокуроры”, нефтяные вышки и прочее. Уж не знаю почему. Как дела у этих ребят? Порешали?

Александр Соколовский, владелец компании Текстиль-Контакт, президент объединения работодателей Укрлегпром

Я не в курсе, как организована работа Новой почты, возможно, есть чэпэшники и оптимизация в законных рамках. Но я беру озвученную их руководителем цифру в 2,3 млрд грн уплаченных за год в бюджет налогов на 30 тысяч сотрудников и понимаю, что это как минимум “средняя температура по больнице”.

Так может начинать надо борьбу поначалу с известными “теневиками” и ворами бюджетных денег, а не с Новой почты? И с налоговой реформы, которая позволит всем, кто не хочет работать в тени, выйти из нее, но при этом оставаться конкурентоспособным?

Позабавило, что обвинения плавно перепрыгнули с неуплаты налогов к неучтенной наличке, а потом всплыла свежая версия с наркотиками. По ней есть только один вопрос к Генпрокуратуре: если кто‑то из авиапассажиров сумеет провезти что‑то запрещенное, вы будете закрывать его или авиакомпанию с аэропортом?

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Скандал с Новой почтой - это не про уклонение от уплаты налогов, это о продолжении вакханалии силовиков, которые привыкли доить украинский бизнес. Это очередное напоминание о том, что крайне важно создать службу финансовых расследований и забрать у старых силовиков все полномочия для контроля за бизнесом.

Владислав Чечеткин, создатель и владелец интернет-магазина Rozetka.ua

Мое отношение к обыскам в любом бизнесе крайне негативно.

Просто потому, что обыски не приносят результата, но являются формой жесткого давления на бизнес.

Вообще, глупо предполагать, что можно в результате обыска найти что‑то, чтобы досчитать заметную сумму налогов на фоне уже уплаченных 2,3 млрд грн в случае с Новой почтой. Но вот каждый отдельный участник обыска, а особенно его организатор, может нагреть руки. От банального воровства в офисе и из посылок клиентов до взятки за возврат изъятого или платы за послабления во время обыска.

По-моему, обыск - это узаконенная форма анекдота про гаишника: вот тебе знак “40”, иди ставь, где хочешь.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии

Польша разбогатела, потому что успешный малый бизнес становился средним, потом большим, затем международным. Украина остается страной киосков с китайским импортом на “упрощенке” и старых заводов, купленных олигархами, именно потому, что к средним и большим [бизнесам] вечером в пятницу приходит Генпрокуратура.

Украинцы едут работать в Польшу приносить прибыль полякам, а рэкетиры-силовики доглатывают косточки украинского бизнеса.

Людмила Горделадзе, директор киевского кинотеатра Жовтень

История с Новой почтой выглядит как наезд родом из 1990‑х. Уклонение от налогов еще надо доказать в суде. А наши правоохранители удовлетворяются лишь подозрениями, чтобы разрушить чужой бизнес. Как говорится, ложечки нашлись, но осадок остался.

Лично я пользуюсь услугами Новой почты и очень довольна качеством. Надеюсь, ум победит и компания выстоит.

Анатолий Амелин, соучредитель, директор экономических программ аналитического центра Ukrainian Institute for the Future

Любой бизнес в какой-угодно стране ищет возможности легального уменьшения налоговых расходов. Здесь нет ничего странного.

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Но странным выглядит позиция украинских силовиков, для которых к бизнесам разных акционеров применяются разные подходы. У одних - маски-шоу, других - не замечают.

Закономерным же выглядит нежелание коррупционных чиновников кодифицировать и упрощать фискальную систему, ведь вместе с этим у них уйдут огромные коррупционные доходы через возможности давить на бизнес и получать с этого наживу.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №11 от 22 марта 2018 года