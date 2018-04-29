Известные украинцы рассказали, что они думают об объединении всех православных церквей в Украине

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей I во время встречи 9 апреля 2018 года

Журнал Новое Время спросил у соотечественников, что они думают об идее предоставления автокефалии Украинской православной церкви и создания в стране Единой поместной церкви, инициированной президентом.

Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы Агротрейд

Это важно для Украины и развития ее как самостоятельного государства. Потому что мы знаем: на сегодняшний день Московский патриархат в Украине является своеобразной пятой колонной и инструментом, с помощью которого как раз и подрывается независимость страны.

Я, конечно, в церковь хожу, но не общаюсь со священнослужителями Московского патриархата.

Алим Алиев, программный директор Крымского дома

Ну вы и задачку поставили мусульманину (улыбается).

Объединение всех православных церквей Украины - это, безусловно, важный шаг для традиционного общества, которое зачастую пытаются разъединять, и для страны в целом - еще один индикатор ее независимости.

Но когнитивный диссонанс у меня вызывает то, что этот процесс возглавило государство, которое, как мы помним, отделено от церкви. Поэтому, надеюсь, оно возьмет на себя роль медиатора, а не первой скрипки в этом вопросе.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК

Это очень важный и желанный шаг. Давно пора, держим кулаки.

Игорь Захаренко, генеральный директор турфирмы Феерия

Религия вообще важна для самоидентификации и консолидации нации. Даже по канонам православной церкви каждый народ в пределах независимого государства имеет право на поместную церковь.

А у нас - огромный пласт украинской религиозной культуры, который уничтожался начиная с Петра I и до сих пор. Нам наконец‑то нужно вырваться из лап Москвы.

Опять же, единство христиан должно быть в духе, а не административным. А сегодня Русская православная церковь является департаментом ФСБ РФ и обслуживает интересы Кремля.

Поэтому это [объединение православных церквей в Украине] - архиважно! Я за! И уверен, у нас все получится.

Игорь Гуменный, президент холдинга UBC Group

Мне все равно. Я даже не понимаю, в чем суть этого вопроса. Хотя сам я — крещеный, но в церковь не хожу. Я больше атеист.

Тарас Прохасько, писатель

Я - практикующий христианин, греко-католик, для меня этот вопрос является важным. Не понимаю тех, кто говорит: мол, нашли, чем заниматься, ведь это третье- или пятистепенная проблема. Но ведь православие в Украине - серьезный элемент общественной жизни.

Опять же, объединение церквей является еще и серьезным вопросом идентичности. Ведь автокефалия украинской церкви чрезвычайно важна и в вопросе, касающемся исторической правды. Потому что именно из Киева [в X веке] распространилось православие, но с XV или XVI века украинская церковь, по сути, живет под давлением Московского патриархата и его риторики о неканоничности украинской поместной церкви.

В то же время, инициированную Петром Порошенко идею объединения украинских православных церквей можно считать своеобразным внутриполитическим пиар-ходом. Ведь очевидно, подобный шаг имеет какие‑то дополнительные мотивации. Кроме тех, что осознали, что пора, или почувствовали, что этому способствует внешняя конъюнктура. Но даже если и так, то нужно воспользоваться таким совпадением. В том числе и политической волей руководства государства.

Богдан Батрух, глава дистрибьюторской компании B&H Film Distribution

Хотя сам я греко-католик, посещаю как католические костелы, так и православные церкви, и необязательно какой‑то одной конфессии. Бываю в помещениях, принадлежащих как МП, так и КП. И, честно говоря, каких‑то отличий не замечаю. Я иду в церковь, если у нее есть те или иные архитектурные или художественные элементы, удовлетворяющие мой вкус.

Мирослав Маринович, правозащитник, проректор Украинского католического университета

Эта идея сейчас является архиважной. Но пока этого не произошло, я боюсь радоваться.

Хотя все выглядит так, будто между Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем все же были какие‑то договоренности. Если Москве не удастся мобилизовать другие православные церкви на то, чтобы они сдержали Константинополь, то признание Украинской православной автокефалии стало бы событием тысячелетия. Это означало бы конец монополии Москвы на украинское православие, которое, начиная с XVII века, никак не могло из нее вырваться.

Я убежден: это событие стало бы определяющим для всей религиозной, христианской Украины.

Тем не менее, часто замечаю, что люди воспринимают это возможное изменение в первую очередь как политический акт. Мол, чего Порошенко лезет в церковные дела.

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Такое отношение свидетельствует о непонимании механизмов принятия решений в Константинополе: они никогда не признают автокефалию там, где государственная власть за это не выступает. Поэтому сам факт обращения президента имеет важное значение для Константинополя. Мол, если светская власть поддерживает, то можно что‑то и делать.

А вот если бы президент сказал, что вся страна должна стать православной - вот тогда да, это было бы вмешательство. И в права человека также.

Архиепископ Евстратий (Зоря), пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата

Учитывая, что около 3 / 4 населения Украины идентифицирует себя с православием - бесспорно, что вопросы жизни православной церкви имеют и общественное измерение.

С одной стороны, Московский патриархат используется как инструмент реализации кремлевского неоимперского проекта “русского мира”. С другой - Киевский патриархат поддерживает украинскую идентичность, вдохновляет на сопротивление агрессии.

Поэтому очевидно, что выход значительной части православных из подчинения Москве является не только путем оздоровления религиозной среды, но и одним из краеугольных камней будущей победы над агрессором и послевоенного восстановления.

Юрий Володарский, журналист, литературный критик

По большому счету, этот вопрос меня, как убежденного атеиста, интересует мало. Веру я считаю проявлением человеческой слабости, к религиозным обрядам отношусь крайне скептически, клерикализм для меня абсолютно неприемлем.

Поскольку любое укрепление позиций церкви в обществе я считаю злом, возможное объединение нескольких церквей в одного монстра энтузиазма у меня не вызывает.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №16 от 26 апреля 2018 года