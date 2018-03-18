Союз эпохи Брежнева: известные украинцы рассказали, что они думают о выборах президента России

18 марта в России проходят выборы президента. Журнал Новое Время спросил известных украинцев и уроженцев России, живущих в Украине, что они думают об этих выборах.

Евгений Киселев, журналист

Ничего. Я слишком долго живу в Украине и слишком давно не был в России, чтобы воспринимать это близко к сердцу. Понимаю, что исход этих выборов предрешен. По сути дела, это всенародный референдум по вопросу о продлении полномочий Владимира Путина еще на шесть лет.

Для любителей политики и политических интриг, наверное, интересно будет посмотреть, сколько процентов наберут остальные участники, какая будет явка, сколько миллионов избирателей поддержат Путина.

Думаю, Путин получит от 60% до 70 % голосов. Рад буду ошибиться. Насчет явки не готов сказать. Потому что для высокой явки нужна интрига. А интрига давно умерла. Мне гораздо интереснее, что будет потом.

Андрей Худо, глава набсовета Холдинга эмоций !FEST (креативные проекты и рестораны, в частности львовская Криївка)

Я даже не знаю, кто там вообще еще есть из кандидатов, кроме Путина. Мне это напоминает Советский Союз эпохи Брежнева — типа стабильность, общий одобрямс, в том числе люди ходят на выборы для галочки.

Реально же выбор уже сделан и без прихода людей на выборы. Сколько будет на этот раз за Путина — 60%, 70%, 80% или более 90% процентов — это неважно на самом деле и, в конце концов, неинтересно. Для реальных изменений в России надо больше времени. А оно пока не пришло. Но мы-то понимаем, что это время настанет.

Иван Яковина, журналист, обозреватель НВ

Это не выборы, а переназначение. Соответственно, важен не результат, а явка, то есть доверие людей к нынешней системе в целом.

Если она будет высокой, Путин подтвердит легитимность — как свою, так и выстроенной им системы.

Низкая явка откроет элитам возможность снести царя и полностью изменить систему, которая в последнее время стала для них источником гигантских проблем — и внутри страны, и особенно на Западе.

Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины

Мне неинтересны предстоящие президентские выборы, потому что меня вообще не интересуют результаты выборов в странах, где результат заведомо предрешен.

Даже если бы Путин внезапно исчез, там есть и более ястребиные фигуры. Думать, что лидер России определяет повестку дня — заблуждение. Не Путин создал такую Россию — это Россия востребовала на трон такого, как Путин. Поэтому не считаю Путина дьяволом, который правит хорошей, доброй страной. И даже если происходит какое-то временное отклонение, как было во времена Ельцина, потом все снова становится на свои места.

Россия хочет быть имперской. Ей важно, чтобы ее боялся весь мир. Она хочет граничить только сама с собой. И эта страна не изменится, пока не потерпит какое‑то жестокое поражение, как в свое время Германия и Япония. Только подобное потрясение может изменить как саму форму страны, так и ее идентичность.

Но поскольку сейчас нет фактов, которые привели бы Россию на грань такого жестокого поражения, то я много лет не рассчитываю на позитивные изменения в этой стране. Главное, чтобы она не лезла к нам и другим. Увы, это неизбежно. Постоянная агрессия — это закон развития имперской системы.

Алим Алиев, программный директор Крымского дома

На мой взгляд, в этом году будет даже не так важно, с каким процентным рекордом победит на них Путин, а насколько высокая явка будет на выборах. Ведь иллюзорность массового выбора вождя — важная составляющая авторитарных режимов.

Поэтому, например, в моем родном Крыму людей под давлением будут гнать на избирательные участки, а уже сейчас на полуостров завозят население из России, которое и должно обеспечить эту пресловутую явку. Не пойти на выборы в Крыму — смелый акт ненасильственного сопротивления оккупационной власти.

Владимир Тихий, кинорежиссер

У меня большие ожидания от этих выборов. Поскольку они - поражение России как общества, как государства и как члена международного сообщества. А поскольку она еще и наш враг, то это не может не радовать. О том, что Путина всеми правдами и неправдами переизберут, можно и не говорить. Мы лишь можем делать ставки: сколько лет он еще будет президентом РФ, после чего передаст власть преемнику. Кто-то говорит, что не больше двух лет, кто-то - что три-четыре.

Безусловно, Кремль будет проводить выборы в Крыму. Ведь для него это легализация положения аннексированного полуострова как части Российской империи. Вопрос: что делать Крыму? По факту: не голосовать. Но, думаю, там активность будет порядка 20 %. Поскольку большинство граждан, которые там живут, впервые будут выбирать президента РФ. И хотя у многих наступило определенное разочарование [от аннексии], все активно проголосуют за Путина. Ведь кому захочется признать себя идиотом?

Александр Ройтбурд, художник

Я думаю, все будет у России хорошо, она с колен поднимается, будет великой державой и разбомбит Америку — лишь бы президент был хороший. В общем, пусть себе лепят много петухов из дерьма.

Игорь Гуменный, президент компании UBC Group

Меня они не интересуют. Я, конечно, догадываюсь, что там Путин будет президентом, но специально этим не интересовался и даже не обращаю на это внимания.

Олег Покальчук, социальный психолог

Для Украины любые результаты выборов в России не будут иметь никакого значения. Потому что заблуждением было бы считать, что людоедская политика Кремля является результатом деятельности одного человека.

На протяжении десятков и сотен лет мы импортируем оттуда брезгливость, злобу, неприятие и агрессию как базовые ценности их мира.

Мы не уникальны, любая империя считает окружающий мир подножным кормом. За исключением трех слонов и черепахи, на которых их мир стоит.

Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти

Для России это — очередные выборы без выбора. И это, пожалуй, один из самых ярких примеров того, что Украина — не Россия. Потому что в Украине все же удалось сохранить такой важный инструмент демократии, как выборы. Тогда как в РФ этот инструмент практически исчез в конце 90-х. И это стало началом скатывания страны в авторитарное прошлое. Поэтому я не жду никаких неожиданностей от того, что состоится 18 марта. И не верю, что Путин когда-либо будет готов добровольно передать власть.

Андрей Кокотюха, писатель, киносценарист

Я вообще не думаю о России. Мне все равно, какие книги там пишут и фильмы снимают, кто рождается там и умирает. С некоторых пор перестал даже читать сериал о плане Анаконда [операция Запада по медленному удушению России через мощные санкции] и прогнозы, когда Россия распадется окончательно.

Наверное, это неправильно. Но меня вряд ли сильно заинтересует политическая, экономическая, культурная жизнь России, а также новости российского спорта и прогноз погоды оттуда, пока наконец не опубликуют некролог Путину. Меня интересует только то, у чего есть будущее.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №10 от 15 марта 2018 года