Известные украинцы рассказали, что они думают о новой войне между Газпромом и Нафтогазом и просьбе прикрутить батареи

Журнал Новое Время спросил у известных соотечественников, что они думают о вспыхнувшей между Газпромом и Нафтогазом войне и инициативе, призывающей каждого украинца прикрутить батареи.

Анатолий Амелин, соучредитель, директор экономических программ аналитического центра Ukrainian Institute for the Future

Газпром, а по сути Путин, ведет себя как хулиган, которому надавали по рукам, но он не может успокоиться и пытается поставить хотя бы подножку.

Такое поведение говорит о его слабости.

Украине же остается только наращивать собственную добычу, забыть навсегда о Газпроме и переходить из статуса импортера в экспортера.

Ольга Герасимьюк, телеведущая, первая замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Я в эти дни вообще не почувствовала неудобств. Потому что уже давно исповедую личную энергетическую независимость, а в моем доме всегда температура ниже +20°C. Более того, размышляю и над возможностью перехода на альтернативные виды отопления. И вдруг что - у меня есть запас дров.

В общем, сейчас прикрутила на минимум: за себя и за того, кто не может этого сделать. И особенно - за того, кто не хочет.

Людмила Горделадзе, директор киевского кинотеатра Жовтень

Прикрутите, открутите. Как по мне, то в этих призывах мало правды. Я не реагирую на пиар политиков. А занимаюсь активно экономией энергоносителей в своих пределах: и квартиру, и работу перевожу на светодиод. А еще подумываю о солнечных батареях и об электромобиле.

Олег Рыбачук, глава общественной организации Центр UA

По сути, сегодня мы переживаем то, через что 20 лет назад прошли страны Балтии. Им пришлось выстоять одну зиму [без российского газа], чтобы понять - независимость имеет свою цену.

Действия Газпрома [разорвать контракты на поставку и транзит газа] - это внутриполитический жест России, граничащий с истеричностью. Ведь Газпром и раньше проигрывал в Стокгольмском арбитраже, но тогда его оппонентами были страны ЕС, которые хотели отменить форму контракта “бери и плати”. И тут Россия впервые проиграла Украине. Да еще и за неделю до выборов президента. Поэтому такая реакция. Мол, мы вам покажем “кузькину мать”.

Одновременно это еще и сигнал европейским странам, подумывающим о Северном потоке-2, который только увеличит их газовую зависимость от России. Скандальные действия Газпрома имели примерно такой же эффект, что и мультики Путина о ядерном оружии. Цель была - напугать, но это вызвало лишь возмущение и сарказм, а также повысило готовность европейских рынков минимизировать свою зависимость от российского газа.

Было бы здорово, чтобы Украина начала готовиться к следующей зиме прямо сейчас. И не только закачивая газ в подземные хранилища. Украинцы должны осознать, что газ - это дорого. И сжигать газ - это просто тупо. Разумнее утеплять стены домов, ставить более эффективные батареи или вообще переходить на другие источники энергии.

Семен Глузман, президент Ассоциации психиатров Украины, правозащитник и диссидент

Дело ведь не в том, можно и поголодать, и померзнуть. Но когда с одной и другой стороны - махинация и ложь, то я бы предпочел, чтобы померзли те махинаторы и лжецы, а не я.

Тем более я вообще теперь плохо понимаю ситуацию. Ведь мне объясняли, что у нас с газом все хорошо, и его хватит до конца тысячелетия. А вот, оказывается, - нет.

Я бы, может, и прикрутил бы, но как я это могу сделать, если живу в стандартном советском доме, где ничего не могу регулировать. А вообще, нужно начинать не с меня и не с вас, а с предприятий. Ведь у них газа расходуется больше, чем у меня.

Олег Тистол, художник

У нас уже 25 лет только слово газ прозвучало - все на этом начинают пиариться. Потому что, к сожалению, тема газа у нас все это время была центральная. Все эти газовые принцессы, газовые короли. Везде газ, будто кроме него больше ничего нет.

Всеволод Кожемяко, генеральный директор компании Агротрейд

Так я прикручиваю уже давно. Стараюсь экономить и дома, и в компании. Где можем, уже перешли на альтернативные источники топлива.

А еще сегодня мне написал мой иностранный коллега, с которым мы собирались встретиться в Киеве, и попросил перенести встречу куда‑то в Европу. На мой вопрос, зачем, он ответил: мол, судя по новостям, у вас же сейчас нет ни газа, ни нефти, ни топлива. И эту чушь он читает в западных новостях! В общем, я так понимаю, Россия по этой теме уже начала транслировать на Запад свои фейковые новости.

Максим Лазебник, исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции

Как убежденный патриот, я готов к разным мобилизующим инициативам. Но для меня важно, чтобы и наши политики демонстрировали примеры личного аскетизма и патриотической жертвенности, включая их бизнес-структуры. Иначе я буду чувствовать себя в дурацком положении. Некой пешкой, за счет которой элита решает свои политические задачи или компенсирует менеджерские промахи.

Тарас Прохасько, писатель

Я был бы готов померзнуть, если бы мне показали, что это действительно нужно. Я ведь склонен к таким вещам, как уменьшение потребительства, как некая аскеза ради солидарности. Но в данной ситуации не слышу того голоса, который сказал бы, что это действительно поможет. У меня нет доверия к призывам, что сейчас нужно мерзнуть. Более того, считаю, Нафтогаз Украины, как и Министерство топлива и энергетики, а также всевозможные региональные теплоэнергетические конторы абсолютно неадекватны относительно реального положения дел в Украине.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК

У меня, к сожалению, технически нет возможности прикрутить газ, а так бы поддержал, конечно. Понятно, что все зависело от крупных потребителей, но в данной ситуации важнее было ощутить себя частью команды победителей, которых обиженные организаторы отказались кормить.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №9 от 7 марта 2018 года