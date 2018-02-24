Известные украинцы рассказали, что они думают о деле Труханова

После того как суд отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, которого НАБУ и САП подозревают в растрате бюджетных средств, журнал Новое Время спросил у известных сооте­чественников, что они думают об этом скандале.

Олег Рыбачук, глава общественной организации Центр UA

Дело Труханова ярко показывает, почему у нас нет доверия к судебной системе. С одной стороны, НАБУ передает дело в суд, а с другой - туда привозят титушек, которые бьют тех, кто возмущается взятию подозреваемого на поруки. Несогласные крушат машины судей, ребята в форме Нацдружин разбираются с титушками, а на следующий день, обидевшись за раненого правоохранителя, Нацполиция по решению Авакова снимает охрану Шевченковского суда.

Если все эти события поставить в один ряд, получается какая‑то фантасмагория. На наших глазах от функций государства отваливаются колоссальные куски.

О Труханове говорят давно - за ним тянется длинный, нескрываемый уголовный хвост. Он полтора месяца где‑то пропадал. А когда вернулся, то скептики заявили, что это очередной договорняк и Труханова отпустят на поруки. Так и произошло. Государство раз за разом терпит поражение, а система отпускания на поруки становится просто гротескной.

На Майдане выдвигалось главное требование - изменить эту проклятую систему. А теперь она просто на глазах, не особо стесняясь и не прячась, восстанавливается.

Ирина Медушевская, блогер

В 2014 году кандидатура Труханова была абсолютно стабилизирующей для Одессы. Что бы про него сейчас ни говорили, он выполнил свою функцию для обеспечения тишины и покоя в городе. Но после пожара в детском лагере Виктория Труханова можно вообще не рассматривать как мэра. Я бы после такой трагедии ушла в отставку.

Но когда сейчас звучат требования отстранить Труханова от власти, возникает вопрос: как вообще можно отстранить от власти человека, которого избрали?

НАБУ ему вменяет то, что в свое время ГПУ вменяла Олесю Довгому. Ну не может мэр сам что‑то кому‑то отдать - голосует горсовет, это коллективная ответственность. Другими словами, взяли самую безум­ную статью, по которой ему ничего нельзя предъявить. Депутаты большинством проголосовали, а виноват Труханов?

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Меня беспокоит, что Одессой правит откровенный криминал. Беспокоит, как этот криминал легко договаривается о судебных решениях. Беспокоит, что суды отпускают подозреваемых в преступлениях на поруки другим подозреваемым.

Но меня забавляет, что в таком виде мы получили наглядную иллюстрацию термина - круговая порука.

Олег Тистол, художник

Украинцам стоит смотреть на это весьма спокойно, как на рутинную и ежедневную работу общества. Это ни плюс, ни минус - это бытовуха.

Я бы хотел, чтобы общество начало смотреть на происходящее с позитивной точки зрения. Потому что событие‑то позитивное - это народовластие.

Татьяна Даниленко, телеведущая, журналистка телеканала ZIK

Дело Труханова - одна из тех циничных историй, которые деморализуют постмайданную Украину. Сигналы власти обществу очевидны. У нас - деньги, лучшие адвокаты, суды, титушки, правоохранительная система и медиа. У вас - слабое НАБУ и неадекватные активисты.

Кстати, об активистах. Они действительно не всегда белые и пушистые и определенно не должны иметь индульгенции на правонарушение. Но когда власть элегантно переводит стрелки по делу Труханова на беспорядки под судом и заявляет, что для нее все одинаковые - и титушки подсудимого, и активисты, - это подло. Как подло и то, в каком тоне она вообще позволяет себе говорить об этих самых активистах.

Почему четыре года назад, когда протестующие на Грушевского бросали в стражей порядка коктейли Молотова, никому из спикеров Авакова не приходило в голову заявлять о монополии государства на силу и призвать дождаться решения суда?

Людмила Горделадзе, директор киевского кинотеатра Жовтень

Многие мои знакомые одесситы высоко ценят менеджерские таланты нынешнего мэра. А [вменяемое ему] уголовное дело, как говорят специалисты, “сыровато”.

То есть у меня претензии не к мэру, а к тем, кто его обвиняет, но не может или не хочет доказать его вину. То есть задержание Труханова - очередной цирк с конями для общества.

Елена Белозерская, боец Украинской добровольческой армии, блогер

Поскольку 99 % украинских чиновников идут в политику, чтобы увеличить собственное влияние и личное состояние, такие скандалы вокруг кого‑либо из них были, есть и будут. Причем чем ближе к выборам, тем больше будет скандалов. Потому что на каждого политика есть компромат, и перед выборами оппоненты будут его “сливать”.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии

Проблема №1 для Украины - даже не коррупция. Властям легко списать ее на национальный характер и сказать: “Вот вы же тоже в карманы врачам деньги суете”. Проблема № 1 нашей страны - безнаказанность.

До тех пор пока ты верный слуга системы и действуешь “по понятиям”, система всегда защитит тебя. Будь ты министр или беркутовец, мелкий вор или убийца. Именно поэтому при сохранении системы Труханов не сядет никогда. А разрушить ее может только независимый антикоррупционный суд. Он лишит безнаказанности тех, кто крадет деньги у людей и наполняет ими систему. А без денег последняя сломается, ведь в их отъеме и перераспределении - весь ее смысл.

Егор Соболев, народный депутат от Самопомочи

Это красноречивая история о том, как нынешнее руководство государства с помощью судов и спецназовцев прикрывает коррупционеров. А с гражданами, которые выступают против этого, поступают так же, как четыре года тому назад.

Олег Покальчук, социальный психолог

Имя и город здесь не имеют особенного значения. Законодательное поле Украины за четверть века вспахано таким образом, что любое должностное лицо за любое действие можно одновременно и наградить, и отдать под суд. На всех уровнях системы поощряется лишь послушное ничегонеделание и вежливое распиливание бюджета. Доказано Кернесом, Черновецким и многими другими.

Андрей Кокотюха, писатель, киносценарист

Страна наблюдает последствия того, что бывает, если к победе “Воинов света” над “Воинами тьмы” подходить половинчато. Не такой уж утопией выглядела возможность еще в феврале-марте 2014‑го принять на волне эйфории от победы Майдана закон, запрещающий “бывшим” идти на любые выборы и занимать государственные посты. Речь о бывших регионалах. Компартию зачистили относительно легко. А вот с регионалами начали договариваться.

Хотя украинцы в данном случае хотели не закона, а справедливости: всех, кто был с бело-голубыми, если не посадить, то как минимум сделать нелегитимными.

Скандал вокруг Труханова - не первый такой за четыре года. Вон Нелю Штепу выпустили, хотя доказательств сотрудничества с врагом хватает. К сожалению, этот скандал и не последний. Ясно, что мэра Одессы пытались “приземлить” не за сепаратизм. Но и Аль Капоне арестовали не за бандитизм, а за неуплату налогов. Уголовный кодекс не чтят многие. Но бывшие соратники Януковича не чтили его, что называется, по натуре своей. Убрать их от власти даже сейчас не поздно.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №7 от 22 февраля 2018 года