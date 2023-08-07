Железный занавес или острая необходимость. Известные украинцы — о том, стоит ли запрещать мужчинам выезжать из Украины после войны

7 августа, 18:34
NV Премиум
Поделиться:
В соцсетях вспыхнула дискуссия об идее ограничении выезда мужчин за пределы страны и после войны (Фото:Alona Nikolaievych / Ukrinform / ABACAPRESS via Reuters)

В соцсетях вспыхнула дискуссия об идее ограничении выезда мужчин за пределы страны и после войны (Фото:Alona Nikolaievych / Ukrinform / ABACAPRESS via Reuters)

Автор: Светлана Угнива, Роман Фещенко

На фоне дискуссии об идее исполнительного директора Украинского института будущего Вадима Денисенко о запрете на выезд за границу мужчинам после войны на три года, NV предложил известным соотечественникам и автору инициативы прокомментировать ее.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, член президии ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса:

Относительно инициативы, считаю ее не продуманной и популистской. Важно сбалансировать потребности государства и личные права. Выпускание мужчин за границу может быть полезным для развития сотрудничества, приобретения опыта и получения образования, но также следует учитывать чрезвычайно положительное влияние на экономику и социальную сферу. Ведь речь будет идти о привлечении инвестиций и дополнительных средств для восстановления. Важно осуществить обоснованные дискуссии относительно новой миграционной политики и продумать, как сделать нашу страну привлекательной для высококвалифицированных иностранных специалистов.

Видео дня

Елена Белозерская, офицер Вооруженных сил Украины:

Теги:   Военное положение Вопрос недели Ограничения Общественное мнение Лидеры мнений Выезд за границу Война России против Украины дискуссия ограничение выезда общественная дискуссия мнение экспертов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X