Железный занавес или острая необходимость. Известные украинцы — о том, стоит ли запрещать мужчинам выезжать из Украины после войны 7 августа, 18:34 NV Премиум В соцсетях вспыхнула дискуссия об идее ограничении выезда мужчин за пределы страны и после войны (Фото:Alona Nikolaievych / Ukrinform / ABACAPRESS via Reuters)

На фоне дискуссии об идее исполнительного директора Украинского института будущего Вадима Денисенко о запрете на выезд за границу мужчинам после войны на три года, NV предложил известным соотечественникам и автору инициативы прокомментировать ее.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, член президии ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса:

Относительно инициативы, считаю ее не продуманной и популистской. Важно сбалансировать потребности государства и личные права. Выпускание мужчин за границу может быть полезным для развития сотрудничества, приобретения опыта и получения образования, но также следует учитывать чрезвычайно положительное влияние на экономику и социальную сферу. Ведь речь будет идти о привлечении инвестиций и дополнительных средств для восстановления. Важно осуществить обоснованные дискуссии относительно новой миграционной политики и продумать, как сделать нашу страну привлекательной для высококвалифицированных иностранных специалистов.

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Елена Белозерская, офицер Вооруженных сил Украины: