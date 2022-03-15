Что сделаете в первую очередь после победы? Известные украинцы рассказали о своих планах
Украинцы рассказывают о своих планах после победы (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
НВ расспросил известных соотечественников, чем они займутся сразу после окончания войны
Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда помощи онкобольным детям Таблеточки:
Первым делом я заберу кота у соседей, потом поеду обнимать своих друзей, которые защищают страну, волонтерят, лечат, ищут деньги и покупают все, что нужно людям сейчас, людей, из которых и состоит наша любимая Украина.
Конечно, очень хочется собраться большой семьей и с командой фонда. И хочется обойти весь Киев любимый и начать убирать его, отстраивать и улучшать. Больше всего просто хочется вернуться домой, а там я без дела не останусь.
Сергей Притула, политик, волонтер, телеведущий, ведущий Радіо НВ:
После победы я займусь увеличением количества членов моей семьи. У нас с женой были такие планы на этот год. Война обостряет ощущение того, что действительно важно.
Также планирую вернуться к обучению на магистратуре Украинского католического университета. Его тоже прервала война.
После войны жизнь никогда не будет такой, как раньше. Я присоединюсь к восстановлению государства там, где я смогу быть полезным.
Я никогда не видел столько любви среди украинцев, как сейчас. Мы становимся настоящей политической нацией украинцев. Хочу верить, что эта мощная сила перейдет в усилия по совместному восстановлению государства после победы.
Александр Красовицкий, генеральный директор и владелец издательства Фолио:
Думаю, после победы надо будет не отдыхать, а работать. Мы издали много книг об истории войны с 2014-го по 2021-й. Теперь предстоит по горячим следам собрать максимум свидетельств о том, что произошло за это время. Сберечь память о погибших, зафиксировать подвиги героев, сохранить информацию о наших замечательных полководцах, запомнить каждое преступление врага.
Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации Биосфера:
Я бы хотел вместе собрать семью, которая сейчас разделена — супруга с дочкой, мама, я с сыном. Собраться одной семьей, такими же семьями со своими детьми, со своими мамами, папами и близкими и вместе в огромном кругу с родственниками отметить этот важный день, День большого мира. Все остальное — вторично. Самое главное — это иметь возможность обнять всех близких и всю семью.
Евгений Клопотенко, ведущий кулинарных программ, сооснователь и бренд-шеф ресторана 100 років тому вперед:
Постараюсь понять, как можно быстро и эффективно отстроить страну, что для этого нужно, какие сегменты я могу покрыть. И буду работать над тем, чтобы все отстроилось, чтобы не вернулась вся эта российская нечисть, буду контролировать, чтобы ее не было в тех местах, где она еще может остаться, типа русских церквей
Но на самом деле еще нужно многое сделать, чтобы потом расслабляться. Потому что даже конец войны не значит, что нужно расслабиться. Сейчас у нас самое уникальное время за всю историю Украины, достроить ту страну, о которой все мечтали.
Наталья Еремеева, совладелеца и генеральный директор Stekloplast, вице-президент Союза украинских предпринимателей:
Делать окна, конечно, много окон. Восстанавливать наши города, инфраструктуру. Украина будет красивейшей страной, раем на земле, я уверена. Будем пахать днем и ночью, без выходных.
Еще воплощу личную давнюю мечту — создам школу по психологии, персональному развитию, самопознанию. Ведь мы все очень сильные, очень. От природы, внутри. Просто не все знают об этой силе, не все умеют ею пользоваться — создавать, накапливать, излучать. Буду помогать людям раскрывать эту силу, не ломаться в дичайшем стрессе, находить в себе силы пережить травмы, поддерживать тех, кто рядом, излучать энергию, свет, жить дальше, быть счастливыми.
Все будет Украина!
Константин Магалецкий, инвестор, сооснователь инвестиционного фонда Green Trio Fund:
После победы мы в первую очередь соберемся нашей большой семьей, все поколения, которые разбросаны сейчас по разным городам и странам. Отпразднуем победу и поблагодарим тех, благодаря кому она произошла.
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