Что сделаете в первую очередь после победы? Известные украинцы рассказали о своих планах 15 марта, 20:50 Цей матеріал також доступний українською Украинцы рассказывают о своих планах после победы (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

НВ расспросил известных соотечественников, чем они займутся сразу после окончания войны

Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда помощи онкобольным детям Таблеточки:

Первым делом я заберу кота у соседей, потом поеду обнимать своих друзей, которые защищают страну, волонтерят, лечат, ищут деньги и покупают все, что нужно людям сейчас, людей, из которых и состоит наша любимая Украина.



Конечно, очень хочется собраться большой семьей и с командой фонда. И хочется обойти весь Киев любимый и начать убирать его, отстраивать и улучшать. Больше всего просто хочется вернуться домой, а там я без дела не останусь.



Сергей Притула, политик, волонтер, телеведущий, ведущий Радіо НВ:



После победы я займусь увеличением количества членов моей семьи. У нас с женой были такие планы на этот год. Война обостряет ощущение того, что действительно важно.



Также планирую вернуться к обучению на магистратуре Украинского католического университета. Его тоже прервала война.



После войны жизнь никогда не будет такой, как раньше. Я присоединюсь к восстановлению государства там, где я смогу быть полезным.



Я никогда не видел столько любви среди украинцев, как сейчас. Мы становимся настоящей политической нацией украинцев. Хочу верить, что эта мощная сила перейдет в усилия по совместному восстановлению государства после победы.



Александр Красовицкий, генеральный директор и владелец издательства Фолио:



Думаю, после победы надо будет не отдыхать, а работать. Мы издали много книг об истории войны с 2014-го по 2021-й. Теперь предстоит по горячим следам собрать максимум свидетельств о том, что произошло за это время. Сберечь память о погибших, зафиксировать подвиги героев, сохранить информацию о наших замечательных полководцах, запомнить каждое преступление врага.



Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации Биосфера:



Я бы хотел вместе собрать семью, которая сейчас разделена — супруга с дочкой, мама, я с сыном. Собраться одной семьей, такими же семьями со своими детьми, со своими мамами, папами и близкими и вместе в огромном кругу с родственниками отметить этот важный день, День большого мира. Все остальное — вторично. Самое главное — это иметь возможность обнять всех близких и всю семью.



Евгений Клопотенко, ведущий кулинарных программ, сооснователь и бренд-шеф ресторана 100 років тому вперед:



Постараюсь понять, как можно быстро и эффективно отстроить страну, что для этого нужно, какие сегменты я могу покрыть. И буду работать над тем, чтобы все отстроилось, чтобы не вернулась вся эта российская нечисть, буду контролировать, чтобы ее не было в тех местах, где она еще может остаться, типа русских церквей и т. д. А еще, возможно, поиграю в футбол и поеду на рыбалку.



Но на самом деле еще нужно многое сделать, чтобы потом расслабляться. Потому что даже конец войны не значит, что нужно расслабиться. Сейчас у нас самое уникальное время за всю историю Украины, достроить ту страну, о которой все мечтали.



Наталья Еремеева, совладелеца и генеральный директор Stekloplast, вице-президент Союза украинских предпринимателей:



Делать окна, конечно, много окон. Восстанавливать наши города, инфраструктуру. Украина будет красивейшей страной, раем на земле, я уверена. Будем пахать днем и ночью, без выходных.



Еще воплощу личную давнюю мечту — создам школу по психологии, персональному развитию, самопознанию. Ведь мы все очень сильные, очень. От природы, внутри. Просто не все знают об этой силе, не все умеют ею пользоваться — создавать, накапливать, излучать. Буду помогать людям раскрывать эту силу, не ломаться в дичайшем стрессе, находить в себе силы пережить травмы, поддерживать тех, кто рядом, излучать энергию, свет, жить дальше, быть счастливыми.



Все будет Украина!



Константин Магалецкий, инвестор, сооснователь инвестиционного фонда Green Trio Fund:



После победы мы в первую очередь соберемся нашей большой семьей, все поколения, которые разбросаны сейчас по разным городам и странам. Отпразднуем победу и поблагодарим тех, благодаря кому она произошла.



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