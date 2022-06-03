«Остановил машину и заплакал». Известные украинцы рассказали о событиях, которые произошли с ними во время войны и впечатлили более всего 3 июня, 08:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Известные украинцы рассказали, что их более всего потрясло за время войны (Фото:AP Photo / Emilio Morenatti)

НВ расспросил известных соотечественников о случае, который им больше всего запомнился за 100 дней с начала войны

Ефрем Лукацкий, фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине:

Снимая много раз смерть, я стал толстокожим, но в первые дни войны, 27 февраля, я проезжал мимо кадетского училища им. Ивана Богуна в Киеве. Возле входа стояли несколько кадетов, совсем юных, с рюкзаками и одетыми в дорогу. Они прощались, обнимали друг друга, это было совсем по-взрослому, с пониманием, что уходят на войну. Это было так пронзительно, что моя толстая кожа лопнула, я остановил машину и заплакал.

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Дмитрий Крымский, сооснователь компании Бюро Вин (магазины Good Wine, Bad Boy, фудхол Garage):

Для меня самый запоминающийся момент — это встреча жены на киевском железнодорожном вокзале в середине мая. А еще возвращение в Киев в середине марта. Когда искренне обнимаешь каждого, даже не очень близко знакомого человека, и осознаешь, что это твой город, который любишь и будешь защищать.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер:

Когда в первые дни войны я вывозил родителей и жену в горы, меня поразило то, что совершенно незнакомые люди не брали денег за проживание. Ни копейки! Семья вынужденно ночевала несколько месяцев в Виннице, во Львове и в Карпатах, и каким-то магическим образом получала ключи от уютных квартир: «Мы вам там постелили, все чистое, свежее, в баре стоит коньяк — угощайтесь!» Человеческие доброта и соучастие бесценны.

Юлия Синькевич, продюсер, основательница наблюдательного совета Украинской киноакадемии:

Пожалуй, самые яркие воспоминания о первых нескольких неделях войны, поскольку после шока все было сильным по эмоциям и очень остро чувствовалось.

В начале я временно изменила вид деятельности и стала работать с международными журналистами, освещавшими начавшееся вторжение. Тогда меня до слез поражали люди, мои знакомые и коллеги, которых я случайно встречала каждый день в Киеве. И каждый был занят не характерным для себя делом: кто-то организовывал закупку бронежилетов, кто-то делал коктейли Молотова, кто-то встречал на вокзале сетки. Слезы и эмоции от встреч были очень сильными.

А потом я уехала в уже оккупированный Ирпень в первый день попытки эвакуации оттуда. Я знала, что несколько близких мне людей были по ту сторону взорванного моста, и связи с ними уже несколько дней не было. Это страшное и раздирающее чувство бессилия. Когда началась стрельба, я тоже осознала, насколько все близко и реально. Позже я узнала, что именно в эти часы, когда я была около Ирпеня, там был убит украинский актер Павел Ли. Такое никогда не забудется, как и ночь после освобождения Бучи и Ирпеня, и все те данные, что были обнародованы.

Алекс Якутов, шеф-повар, ресторатор, эксперт реалити-шоу На ножах на Новом канале:

За дни вторжения немало изменилось как внутри меня, так и внешне в моей жизни. Больше всего запомнилось, к сожалению, плохое.

23 февраля мы снимали реалити На ножах для Нового канала. 24-го должны были закончить съемки эпизода. Однако начались бомбардировки. Все понимали, что этот эпизод так и останется незавершенным.

Одна из потерь — ресторан Публицист. Пришлось разойтись с партнерами и попрощаться с ним. Как-то душа не лежит к ресторанной жизни в таких условиях. Не могу готовить, веселиться и создавать праздник, как я делал это до полномасштабного вторжения. Думаю, после войны открою ресторан лучше с крутой концепцией.

Сейчас голова занята другим — приближением победы. Поэтому занимаюсь волонтерством. Кормлю переселенцев в Умани — людей, потерявших свои дома, им некуда вернуться.

Из хорошего запомнилось то, как объединились люди, стали патриотичными, помогают друг другу, поддерживают и отдают последнее.

Несмотря на это, я испытываю большое разочарование и грусть. У меня отобрали любимый родной город — Мариуполь. Разбомбили бабушкин дом, где я провел детство, мою школу, неизвестна судьба маминой квартиры. Осталось только море и надежда, что после победы мы вернемся туда.

Одно из лучших воспоминаний за эти дни — когда я смог обнять маму. Она с братом вырвалась из оккупации. Те недели, когда с ними не было связи, а из Мариуполя поступали новости все хуже, не забуду никогда. Самое ценное — обнять своих родных и знать, что все с ними хорошо.

Игорь Гуменный, президент торгово-промышленного холдинга UBC Group:

Меня больше всего поразила и восхитила солидарность украинцев и чувство единства.

В начале войны я был в Винницкой области, в Закарпатье и несколько раз мы заезжали в разные магазины купить продукты, чтобы отправить в Харьков. Продавцы, когда узнавали, для чего мы это покупаем, давали огромные скидки, часть товара давали бесплатно, сразу звонили по телефону домой родителям, приносили свое домашнее сало, смалец, закрутки и т. д. Украинцы в далеком Закарпатском селе — Русская Мокрая, в Дьяковцах в Винницкой области, Ивано-Франковской и Львовской областях переживали и проживали проблемы Харькова вместе с нами. Владельцы небольшой частного отеля, когда мы уезжали, просто приносили продукты и подарки. Я чувствовал себя студентом, ехавшим из дома от родителей на учебу. Это такая удивительная, трогательная до слез теплота и сопереживание.

Украина состоялась, Украина — едина.

Игорь Захаренко, генеральный директор турфирмы Феерия:

Каждый день — целая жизнь. Конечно, помню первый день, когда дети разбудили, что началась война. Когда не смогли зайти в Ирпень, потому что начались обстрелы, и мы пролежали большую часть времени на земле.

Первые «картинки» разрушенного Ирпеня.

Но самое «яркое», когда мы посетили Житомирскую трассу. Вы ведь помните кадры, как из белого автомобиля выскакивает мужчина, поднимает руки, а его расстреливают? Женщину и ребенка потащили в лес. Мы проследили этот маршрут и поняли, что было дальше. Так было не с одной женщиной. После всего тела сложили в кучу и подожгли. Репортаж вызвал взрыв во Франции и Европе. Кстати, именно тогда полиция впервые сказала, что возле Стоянки нашли замученных людей со связанными руками.

А на следующий день мир увидел фото из Бучи.

После этого были поездки в Лисичанск и Северодонецк.

Также запомнилось, как после месяца на востоке заехал в Днепр — другая жизнь. Все работает, хорошие автомобили, толпы людей и много мужчин на улицах.

Леонид Остальцев, командир роты София, батальона ТОР патрульной полиции Украины, владелец VeteranoPizza, основатель VeteranoGroup:

Не считая обстрелов и всего остального, это то, как 24 февраля мне начали звонить по телефону друзья, тоже ветераны, — двое тогда были в Африке, а один был в Средиземном море, — и через три дня они правдами и неправдами добрались на войну в Украину. Для меня это было очень показательно.

А еще 25 февраля, когда был полный коллапс в Киеве и все убегали, ко мне приехал вокалист группы Бумбокс Андрей Хливнюк. Я его спросил, зачем он приехал. А он ответил: «Что значит, зачем приехал? К вам. Биться будем». И по этот день он в нашем подразделении выполняет все задачи.

Поэтому для меня самыми яркими остаются люди, которые меня окружают и хотят, несмотря ни на что, защищать страну и готовы ехать тысячи километров для того, чтобы вступить в бой здесь, за нашу землю и за нашу страну.

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН на 1+1:

Самым ярким положительным событием стало то, что мне вместе с двукратным паралимпийским чемпионом по параканоэ Сергеем Емельяновым на благотворительном аукционе, который проходил на моей странице в Фейсбук, удалось продать его золотую паралимпийскую медаль за почти 1 млн грн. Всего за все время аукциона было собрано 1,2 млн. грн благотворительных взносов. На эти средства мы усилили броню защитников, приобрели немало необходимого и передали ребятам на передовую. А еще были рады, когда выигравшая главный лот криптобиржа вернула Сергею Емельянову его медаль, потому что символ победы должен оставаться в Украине.

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