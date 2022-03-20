Что сейчас вызывает гордость, а что разочаровывает в украинцах? Известные соотечественники ответили на острый вопрос 20 марта, 17:20 Цей матеріал також доступний українською Бизнесмен и волонтер Андрей Ставницер, музыкант Ната Жижченко (ONUKA), писатель Юрий Андрухович и другие известные украинцы рассказали НВ, чем сегодня их впечатляют соотечественники (Фото:Коллаж НВ)

НВ расспросил известных украинцев, что сейчас их впечатляет, а что разочаровывает в согражданах



Юрий Андрухович, писатель:

Гордость — это то, что я чувствую, когда получаю очередную информацию об успехе наших военных. Уверен, я в этом не оригинален, но это так. Когда горят вражеские танки, бетеэры, целые автоколонны, когда падают самолеты. Гордость за идеальное овладение байрактарами, джавелинами и другими волшебными приборами — как умело и хитро воюют наши мастера войны. Это великое искусство.

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Или другое: гордость, когда хор и солисты Метрополитен Опера в Нью-Йорке перед представлением исполняют «Ще не вмерла». И как исполняют!

Оснований для гордости действительно много, всего не перечесть.

Разочарование? Нет, нет. Разочаровываться нам сегодня просто нельзя. Пусть враг разочаровывается. А еще лучше — сдается.

Олег Тистол, художник:

В украинцах меня совершенно ничего не разочаровывает. Говорю это без всякого пафоса. А восторг вызывает, прежде всего, здравый смысл и достоинство. По этим параметрам, я думаю, мы одни из лучших в мире.

И как бы это смешно ни звучало раньше, но вскоре королева Великобритании посвятит в рыцари президента Украины Владимира Зеленского. И вполне заслуженно. В конце концов наш главнокомандующий — слуга народа. Вот и оказалось, что у этого народа можно выбрать президентом даже комика, а он окажется британским рыцарем.

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента:

Гордость вызывает стойкость украинского сопротивления, героизм украинской армии. И это не только у меня, а у всей страны и у большинства цивилизованного мира. Думаю, многие не ожидали, что такое возможно — такое героическое сопротивление противнику, имеющему значительное преимущество в ресурсах, в численности армии и т. д. Это самая большая гордость за нашу страну. Даже обложки ведущих изданий мира это показывают. О нашей стране впервые узнали именно так. Украина открылась всему миру в таком положительном и героическом свете. Хотя для нас и трагичном.

А что касается разочарования. Меня даже не разочаровывает, а вызывает боль то, что сейчас происходит в стране вследствие российской агрессии. Разрушенные города: дорогой мне Харьков, где я прожил 25 лет, разрушен Мариуполь, Чернигов. Не столько разочарование, сколько грусть и боль от случившегося в результате войны.

Сергей Рыбик, клубный MC, гастроблогер:

Меня восхищает президент своей решительностью и умением донести до нас нужные слова. Восхищают бескорыстность и самоотдача украинцев: одни подбивают вражеские самолеты, другие кормят бойцов, третьи доставляют лекарства одиноким старикам, четвертые перечисляют деньги нуждающимся, пятые карают мародеров, шестые помогают с приютами беженцам, седьмые молятся в храмах. И эта сплоченность бесконечна!

В то же время возмущает алчность. В то время, как добрые люди безвозмездно селят беженцев, во многих городах на западе страны взвинтили цены на жилье. Также не понимаю нападок на мужчин, которые не воюют. Человек может не знать, с какой стороны подойти к автомату, но при этом зарабатывает деньги онлайн и перечисляет их на нужды армии или пострадавших. Это тоже важно. Не осуждать другого, а молча выполнять свою любимую работу — вот главное правило как для войны, так и для неминуемого мирного времени.

Иван Примаченко, соучредитель платформы онлайн-обучения Prometheus:

Сегодня у Украины есть невероятное количество поводов для гордости. Героическое сопротивление нашей армии, которое войдет в учебники военного дела. Территориальная оборона, громящая бронетанковые части врага. Легендарная живучесть украинской противовоздушной обороны, шокировавшая весь мир. Молниеносная самоорганизация волонтеров, помогающих всем: от армии до беженцев. Обычная стойкость и смелость всех, кто добросовестно выполняет свою работу. Об этих подвигах будут снимать фильмы, писать книги, преподавать в университетах по всему миру. В этот момент великой трагедии мы увидели настоящую Украину — отважную и прекрасную.

Ната Жижченко, музыкант, солистка группы ONUKA:

Мне кажется, сейчас не нужно разочаровываться в украинцах, потому что это самое деструктивное, что можно сделать, и это прямой путь к поражению. Я только горжусь тем, что я из Украины, что я украинка, что люблю родину с самого детства, что дедушка настолько влюбил меня в нее, и что эта любовь взаимна. Как и тем, что вижу тысячи прекрасных людей, открывшихся настолько ярко, помогающих друг другу. Уровень веры, любви, надежды и беспрецедентной уверенности в победе такие, каких я никогда не испытывала. И это единение материально. Это как ткань, которая нас окутывает. Поэтому вопрос типа «Что вас разочаровывает?» эту ткань надрывают.

Конечно, плохие и добрые люди есть везде в мире. Но то, насколько позитивно, крепко, мужественно и мощно светлая сторона украинцев сейчас открылась — это новое как для Украины, так и для вселенной в рамках современного гражданина мира.

Андрей Ставницер, инициатор волонтерского логистического хаба www.helpukraine.center, а в мирное время совладелец и CEO порта TIS:

Даже звери не грызут друг друга, когда в лесу пожар. Сейчас на разочарование нет времени, и главное — совершенно нет желания. Вот эти картинки о том, что мы сейчас одно большое сердце — они, конечно, немного слащавые, но абсолютно правдивые. Каждый — свой сейчас, свой и точка.

Что вызывает гордость? Способность шутить в этом всем. Холодный ум, минимум рефлексий — максимум деятельности. Каждый человек, которого я встречаю, сейчас грызет себя не от того, что потерял дом и совершенно не понимает своего завтра. А от того, что делает, по его мнению, недостаточно для победы. Такая вот мы нация — нас бомбят, мы страдаем не от боли, а от того, что не все палеты получилось переправить через границу за прошедшие сутки.

К слову, от чувства вины сильно спасает старый добрый физический труд на складе. Знаю по личному опыту и всех приглашаю присоединиться. Приходите к нам на склад в Люблине, Евгений Черняк там второй день грузит ящики в машины. В Украине масса волонтерских движений, которым точно постоянно нужны руки.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК:

С 24 февраля я ничего нового не узнал ни о россиянах, ни об украинцах. Мы как были свободными людьми, так и остались. Да, со многими прихотями и недостатками, но свободными. Есть большое количество бывших поклонников «раши», у которых тут наконец открылись глаза, как артисты, которые ездили к агрессору после 2014 года. Но лучше поздно, чем никогда.

Россия же в любом состоянии является обломком старой империи и спорит с историей. И непременно проиграет.

Вардкес Арзуманян, владелец компании Рестарон (львовские Cafe Centaur, MonsPius, Шампанерия Х&Х, Пара Джанов и Портвейн):

Украинцы сегодня — это самая смелая нация мира, которая вызывает только гордость. Это нация с наивысшей степенью самоорганизации и смелости, самая патриотичная нация. Это народ, который умеет сопереживать и быть максимально эмпатичным. Народ, которому не страшен ни один враг. Любая война, начатая с такой нацией, рано или поздно закончится победой этой нации. К сожалению, не все это осознают.

Светлана Ройз, детский семейный психолог, руководительница Психологической студии:

Чувство гордости за всех украинцев, за нашу стойкость, нашу способность к мгновенной регенерации и действию, за нашу гуманность, за каждого и каждую, которые сейчас вносят вклад в других, за наше чувство «мы». Это то, что мне лично дает ресурс. И уверена, что для многих — это просто спасительное.

Разочарования у меня нет. Думаю, вообще — не время разочарований. Только что слушала лекцию травма-терапевта Реноса Пападопулоса, у него были такие важные слова: «Вы все жертвы войны. Но так важно не идентифицироваться с идентичностью жертвы». И это то, за чем нам важно следить в себе.

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