«Нам подменили президента». Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана 24 июля, 11:37 Эксклюзив НВ Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)

Святослав Вакарчук, музыкант, лидер группы Океан Ельзи:

Я не буду давать оценку указу президента Украины, тем более тому, которого я не видел. Обсуждать большинство людей из списка указа, который распространяется в соцсетях, тоже нет желания.

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Но одно скажу: 1 марта 2022 года я впервые после полномасштабного вторжения России был в Днепре и лично видел там команду терробороны города и области во главе с Геннадием Корбаном. Эта команда 24/7 работала, работала самоотверженно, решительно, профессионально и слаженно. Я бы даже сказал, что от Днепра уже тогда веяло уверенностью. С тех пор я был в Днепре много раз, и это чувство уверенности не исчезало ни разу.

Зоя Казанжи, консультант по коммуникациям агентства E'COMM:

Это — месть. За Викторию Спартц, на которую устроили отвратительную интернет-охоту. За ее контакты с руководством Днепра. За то, что озвучила неприятные вещи для Офиса президента вообще и для Ермака в частности.

Указ писался персонально под Корбана, как мне кажется. Потому лишение гражданства того же Коломойского похоже на вывод последнего из-под санкций, под которые он попадает при реализации довольно странного закона об олигархах. Хотя Коломойскому эта вся суета так себе — у него есть еще другие гражданства.

Нельзя нарушать Конституцию и законы Украины. Никогда нельзя. Никому нельзя. Даже если твой нимб намертво прирос к твоей голове и ты чувствуешь себя богом, все равно нельзя.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком:

С возмущением и непониманием, для меня это какой-то сбой, в который было трудно поверить. Нам подменили президента. Человек, который с началом войны совершенно логично и здраво призывал к единению нации, говорил о снятии всех санкций с тех граждан Украины, которые станут на защиту страны. Когда бывшие политические соперники Борис Филатов и Александр Вилкул договариваются о защите Днепропетровской области, как сейчас нам не нужно никакого политиканства и грязных подлых политических маневров. И вдруг такое. Повторение того, на чем в свое время погорел его предшественник [пятый президент] Петр Порошенко, который считал, что имеет право даровать и забирать гражданство у того же Михеила Саакашвили, не пускать его в страну. Сейчас ощущение, что он [Зеленский] проглотил какие-то нездоровые лекарства, которые ранее принимал Порошенко.



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