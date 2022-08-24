Коллиматорный прицел для девушек. Известные украинцы — о том, как помогают фронту и какие необычные запросы получают от защитников 24 августа, 09:43 Эксклюзив НВ Соломия Витвицкая, Дмитрий Борисов, Ольга Руднева и другие известные соотечественники рассказали, чем помогают украинским военным (Фото:Коллаж НВ)

НВ расспросил соотечественников, как они помогают защитникам Украины, и что те просят присылать на фронт

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК:

Я в начале [полномасштабного вторжения] вывез семью к друзьям в Ивано-Франковск, там в марте и началась волонтерка, потому что именно на западе были крупнейшие гуманитарные хабы. Надо было все и сразу. Традиционный запрос — это список из 500 единиц всего, кроме автоматов. Как-то в кооперации с франковскими айтишниками все и сдвинулось с места. Еда, гуманитарка, медикаменты, каски, бронежилеты и т. д. Это все стало благотворительным фондом Згуртовані.

Видео дня

Потом от нашего гитариста (он в ВСУ) получил запрос на сто аптечек. Мы начали их собирать и нам понравилось. По рекомендации фронтового врача мы стали добавлять больше компонентов, чем в стандарте НАТО, потому что там заложена эвакуация вертолетом — в аптечке бандаж, турникет и пара эвакуационных файеров. А у нас немного другая реальность, и нужно исходить из того, что до врача может быть далеко.

Натовские инструкторы смотрели наши аптечки и сказали, что шансов [у раненого] на 30% больше. Это вдохновляет. Сейчас нужно запустить производство нормальных подсумок под наши требования, и будет нам счастье.

Сначала мы поставили себе цель в 5.000 аптечек. Сейчас примерно 1.500 отправлено на фронт. Собираем донаты, я пользуюсь помощью друзей и делаю звездные розыгрыши марок — Олег Михайлюта (Фагот), Дмитрий Шуров, Александр Педан, Тарас Тополя и будет еще несколько известных людей.

Воюют ресурсы, воюют гривны, поэтому собираем деньги, покупаем компоненты, колядуем в сети более или менее доступные ингредиенты типа бетадина и перекиси. Нас [в команде] около десяти. Я отвечаю за наборы пластырей (их должно быть 16 и обязательно разных размеров, под любые ситуации), разлив бетадина и перекиси.

Поэтому сейчас режим таков: благотворительные гастроли с ТНМК плюс запись новых песен в Киеве и работа в фонде во Франковске.

Дмитрий Борисов, владелец и бренд-шеф GASTROFAMILY (Канапа, Остання барикада, Oxota na ovets):

Наша история поддержки ВСУ началась задолго до 24 февраля. Мы годами сотрудничали с военным госпиталем на Печерске и волонтерами, которые занимались ранеными военными.

С начала полномасштабного наступления наши «кухонные войска» приготовили уже более 500 тыс. порций еды на волонтерских началах. Значительная их часть направляется именно на поддержку военных. Во время боев в Киевской области все готовили и отправляли в пределах Киевской области. Когда ситуация стабилизировалась, начали готовить вакуумированные обеды длительного хранения и отправлять на передовую — юг и восток. В Останній барикаді время от времени проводим обеды-лекции для военных.

Самая смешная ситуация связана с шаурмой. Однажды один военный написал, что ему снится в окопе шаурма из [заведения] БПШ. Потом другой намекнул, что благодарны за борщики, но хотят шаурмы. В конце концов одна женщина заказали 180 порций для всего подразделения, где служит ее сын. Там мы решили сделать постоянную акцию «подвешенная шаурма и пончики» для военных. У нас расписан план запросов на шаурму на пару месяцев вперед, а подвешивают ее люди со всего мира. Однажды ребята заказывали у нас шаурму за час до отправки на передовую: на память о «нормальной жизни».

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПРОС: шаурма

Ольга Руднева, CEO клиники протезирования и реконструкции лица Superhumans:

С первой недели войны переехала в Люблин в качестве волонтера и координатора крупнейшего в Европе гуманитарного склада Helpukraine Center. За это время мы отсортировали сотни тонн гуманитарки и отправили тысячи грузовиков в Украину.

Каждый раз, когда собираем военным помощь по списку, вкладываем детские рисунки, которые приходят к нам, и пишем пожелания на коробках.

В рамках нашего проекта помощи защитницам Приміряй її берці покупаем сверхлегкие плиты и шлемы маленьких размеров, форму, разработанную по женским лекалам, собираем средства гигиены, белье и книги.

Сначала улыбались, когда от девушек поступал запрос на коллиматорный прицел, а от ребят — на сковородки. Теперь привыкли, что топор и сухой душ может попросить кто угодно. Наша задача — быстро найти на складе именно то, что запрашивают, и максимально оперативно отправить получателю.

Однажды нашли в коробках чесалку для спины, посмеялись в сториз, а через день получили запрос от военного: «Передавайте мне, некому чесать спину на фронте». Передали.

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПРОС: чесалка для спины

Игорь Лиски, глава совета директоров компании Эффективные инвестиции:

Мы помогали много и разнопланово: от еды до карематов, иногда просто обувь и много медикаментов. А в первые дни широкомасштабного вторжения вообще были запросы типа давайте оружие любое. И мы, как могли, координировали эту историю.

Впрочем, больше всего помогали джипами. Более 25 таких авто уже встали на фронт в разные бригады. Последний хит — отправка двух фур квадроциклов, которые сейчас там [на фронте] пользуются большим спросом как среди разведчиков, так и у расчетов, которые пробуют установить на эти квадроциклы ПТРК Стугна-П.

Кроме того, в первые дни [полномасштабного наступления] очень актуальной была форма. Пришлось выкупить более 4 тыс. комплектов. Счет шел буквально на часы, потому что формы не хватало, и не во что было одевать ни добровольцев, ни даже военных.

А еще запомнилось, как к нам обратился руководитель десантно-штурмовых войск с запросом на саперные лопатки. Они были нужны для учений наших защитников в Великобритании, а отправлять бойцов с обычными лопатками ему было стыдно. Поэтому нужны были лопатки именно для десантников — складные и удобные. Так что этим тоже занимались.

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПРОС: саперные лопатки

Александр Соколовский, основатель группы компаний Текстиль-Контакт:

Считаю, что сейчас помогает фронту любое предприятие, которое, несмотря на войну и потрясения этого года, включая разрыв логистических цепочек, держится на плаву, сохраняет рабочие места, платит зарплаты и налоги. Очень важно было с первых дней войны действовать оперативно. Группа Текстиль-Контакт все свои производства с начала марта перестроила на работу для выполнения заказов ВСУ. Только, к сожалению, наш текстильный комбинат в Чернигове в начале марта оккупанты разбомбили и часть производства разрушилась и выгорела. Но мы смогли его восстановить и уже с июня фабрика начала выпускать такие необходимые пиксельные и другие ткани для формы наших защитников. Думаю, что те наши сотрудники, кто, вопреки всему, это сделал, совершили не меньший подвиг, чем герои на фронте.

А что касается донатов и самой разной помощи, то мы в компании ее не афишируем. Помогаем в основном тем, кого знаем лично. Чаще всего это помощь в обеспечении формой нашего же производства, но бывают, конечно, и нестандартные истории волонтерства.

Одна из таких историй — недавний розыгрыш, который мои друзья попросили запустить через мою страницу в Фейсбуке. Собирали на пикап, дрон и другие полезные вещи для наших разведчиков ГУР МОУ, воюющих в Запорожской области. Конечная цель — собрать 500 тыс. грн среди моих подписчиков и друзей — казалась невозможной, так как все уже давно помогают фронту, а бизнесы, включая компании нашей группы, за войну здорово поиздержались. Но тем не менее у нас получилось и собрали даже больше 500 тыс.

Ваче Давтян, собственник компании Промкабель-Электрика, основатель Школы развития лидеров:



В первые недели войны наша компания передала армии и ТРО кабелей, прожекторов и автоматики на несколько десятков тысяч долларов. Также мы отдали два наших генератора и все запасы дизтоплива. Чуть позже купили автомобиль для передовой и участвовали в покупке еще нескольких.

Также первые три месяца мы с семьей много волонтерили — плели сетки, встречали переселенцев, собирали одежду. Сейчас основные усилия направлены на восстановление бизнеса, но мы продолжаем волонтерить по мере возможности.

Самым необычным стал в апреле запрос от Укроборонпрома на тренинг по жизнестойкости. У моей семьи был опыт войны и полной блокады в начале 1990-х в Армении. В результате родился новый тренинг, который оказался очень востребованным в нынешних условиях.

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПРОС: тренинг по жизнестойкости

Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации Биосфера:

С начала войны Биосфера активно помогает волонтерам, ВСУ, Укрзализныце и всем, кто в этом нуждается, ведь понимаем, что наша продукция — товары первой необходимости. Каждый месяц мы передаем десятки тысяч продукции: детские подгузники, влажные и сухие салфетки, туалетная бумага и т. д. Среди необычных запросов — из Харькова просят большие прочные мусорные пакеты для разборки завалов, а также был запрос на мешки для стирки белья военных. В такие мешки каждая часть собирает свою форму, маркирует ее, отправляет на стирку и затем легко понимает, где чья одежда.

В дополнение к передаче продукции у нас есть несколько благотворительных инициатив.

Первая — это разработка в условиях военного времени нового необходимого продукта — влажных полотенец Чиста Перемога и запуск акции «подвешенного» сертификата этих полотенец для ВСУ, количество которых мы от себя удваивали. Всю первую партию влажных полотенец мы передали Укрзализныци, ВСУ и волонтерам плюс продукция, которая была куплена по сертификатам. В общей сложности на помощь ВСУ, Укрзализныци и Национальной полиции мы передали более 30 тыс. упаковок продукции.

Вторая важная инициатива — наша международная кампания Support Ukrainians, цель которой — поддержка украинского бизнеса и помощь детям. В рамках проекта организуются специальные брендированные полки в европейских магазинах, а с каждой проданной единицы отчисляется определенная сумма благотворительности. Кампания уже стартовала в Хорватии, Литве, Латвии и Эстонии, и по состоянию на начало августа, только от реализации кампании в Хорватии было собрано пожертвований более чем на 16 тыс. евро.

Мы также организовали мастер-класс от [шеф-повара] Эктора Хименес-Браво для жителей Железного городка в Ирпене, оставшихся без домов, и подарили им хорошее настроение и настоящий праздник. Кроме того, Биосфера начала сотрудничество с Благотворительным фондом Сергея Притулы.

К этому перечню могу еще добавить благотворительность бизнес-клуба Inspira, в котором я являюсь одним из основателей. Мы постоянно помогаем военным автомобилями, дронами, турникетами и всем необходимым оборудованием и амуницией.

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПРОС: мешки для стирки белья

Вардкес Арзуманян, владелец компании Рестарон (львовские Cafe Centaur, Babo Gardens, MonsPius, Пара Джанов і Портвейн):

Все шесть месяцев войны мы стараемся делать все, что в наших силах, чтобы помочь всем, кому это сейчас крайне необходимо. Мы кормили переселенцев, военных, военный госпиталь.

Военные постоянно оставляли свои заявки по поводу того, что им приготовить. А однажды их командир попросил не готовить так вкусно, потому что потом военные отказываются есть сухпайки.

В общей сложности мы приготовили около 650 тыс. порций еды.

Другие заведения нашей сети ни на один день не останавливали работу, так что мы полноценно содержали всех наших работников и платили налоги.

Регулярно участвуем в помощи ВСУ — это могут быть донаты в известные фонды, покупка спецодежды, берцев, а недавно вместе с врачами купили авто на передовую.

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПРОС: не готовить так вкусно

Андрей Пигулевский, основатель и владелец фермы Устрицы Скифии:

Моя компания в начале марта 2022-го передала на нужды ЗСУ грузовой микроавтобус, почти все сотрудники так или иначе занимались и занимаются волонтерской деятельностью в тылу, доставка продуктов питания и медикаментов, эвакуация людей из прифронтовых зон. На устричной ферме мы предоставляем бесплатный отдых для бойцов ЗСУ на ротации.

Самый необычный запрос был на носки из бамбуковой ткани, в них ноги не так потеют. Достали, доставили.

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПРОС: носки из бамбуковой ткани

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН на 1+1:

С началом полномасштабного вторжения я осталась в Киеве — канал вошел в Единый марафон новостей, и мы с коллегами заступили в информационный караул. Параллельно с этим я начала волонтерить с помощью друзей, которые присылали мне помощь, что поступала из-за границы. Это продолжалось все время, когда вокруг Киева стояли российские войска и была угроза вторжения в Киев. Сначала это были продукты, разные бытовые вещи. Многие уехали из Киева и я устроила гуманитарный склад у себя в подъезде.

С марта появилась традиция — устраивать каждую пятницу в Охматдете концерты для маленьких пациентов, их родителей, медицинского персонала. Им очень важна такая поддержка. Чуть позже мы с паралимпийцем Сергеем Емельяновым продавали его золотую медаль с Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Мы передали защитникам 50 бронежилетов, восемь тепловизоров, четыре автомобиля, снаряжение и т. д. Все закупили на взносы в фонд Ти не Один 1+1 media от благотворительного аукциона — более 1 млн. грн.

К своему дню рождения я разыгрывала подарки в помощь ВСУ. Три крутых набора всем известных марок Русский военный корабль… с автографом и пожеланием президента Украины, подписями морпеха Романа Грибова и руководителя Укрпочты Игоря Смелянского. Всего собрали 200 тыс. грн., на них приобрели дрон нашим защитникам. Готовлю еще благотворительный розыгрыш с новыми призами.

На днях у меня стартовала новая благотворительная инициатива. Призываю людей приобрести букет из лаванды за минимальный донат — 100 грн, но можно и больше. Все вырученные средства пойдут на нужды ВСУ. Донатить все еще нужно, чтобы приблизить победу Украины.

Каждый сейчас приближает победу как может — даже дети! Недавно была встреча с юной волонтеркой из Винницы. Все лето она пела под открытым небом и собрала почти 25 тыс. грн в помощь ВСУ. Средства она передала мне, потому что доверяет. Планирую потратить их на автомобиль, дроны, тепловизоры для военных.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.