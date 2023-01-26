Новая реальность бизнеса. Известные СЕО и предприниматели — о том, чего ждать от 2023 года 26 января, 08:52 Предприниматели и СЕО из разных отраслей обсудили главные уроки первого года полномасштабной российской агрессии (Фото:Наталья Кравчук/NV)

19 января в рамках встречи-дискуссии NV «Украина и мир впереди 2023» состоялась бизнес-панель под названием «Инвестиции в будущее»

Підприємці та СЕО з різних галузей обговорили головні уроки першого року повномасштабної російської агресії та новий соціальний договір для бізнесу, що працює на перемогу та закладає основи для майбутнього після війни.

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Модераторка панелі, директорка зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко зазначила: «Ми зараз усі сконцентровані на тому, щоб наблизити перемогу. І це не шаблон, це наша нова реальність. Тому я запитала у 10 військових, тих, хто був напряму пов’язаний з бізнесом, але з початком війни вступив до лав збройних сил, чого вони зараз чекають від бізнесу. З їхніх відповідей окреслився такий собі каркас нашого нового соціального договору. Перше — допомагати локальним спільнотам. Друге — підтримувати ЗСУ там, де держава не встигає».

Ємченко нагадала: раніше соціальний контракт передбачав, що бізнес сплачує податки, створює робочі місця та інвестує. Але під час війни все змінилося. А після неї доведеться ще скласти іспит процесом вступу України до Євросоюзу та брати участь у відбудові країни.

Модератором панели "Инвестиции в будущее" выступила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко / Фото: Наталья Кравчук/NV

За словами військових, говорить Ємченко, їм важливо знати, що на них чекають і їм буде куди повернутися, що в містах, де вони жили і живуть зараз, збережеться нормальне життя з базовими сервісами. І це окреме велике завдання для бізнесу. Разом із тим, підприємцям слід розуміти, що «цей дощ надовго», завтра війна не закінчиться, тому варто формувати резерви, аби вистояти. Остання, але не менш важлива деталь — бізнес має бути готовим приймати до себе ветеранів, які повертатимуться з війни.

Віктор Іванчик, генеральний директор, засновник агропромислового холдинга «Астарта», Олександр Комаров, президент компанії Київстар, Володимир Костюк, СЕО фармацевтичної компанії Фармак, Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК і Анатолій Редер, СЕО фармацевтичного підприємства «ІнтерХім» — про те, як бізнес пережив минулий рік та чого очікує далі.

NV публікує ключові цитати спікерів:

Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК

Фото: Наталья Кравчук/NV

«За останні 11 місяців 50% української енергетики пошкоджено. Приблизно 10% повністю знищено. Жодна енергосистема жодної країни цивілізованого світу не переживала таку ситуацію, яку переживає українська енергетика»

«Є три складові успіху щодо того, як забезпечити роботу енергетики. Перше — охорона за допомогою протиповітряних засобів. Друге — відновлення. Після кожного обстрілу ми маємо відновлюватися, щоб максимально повернутися до того стану, який був до обстрілу. Зараз дефіцит складає в середньому 50% для населення, трохи більше — для промисловості. Тому кожен кіловат, кожен мегават, який повертається, це плюс для населення та енергетики. І третя складова — фінансування відновлення. Обладнання, яке необхідно купувати, ремонтувати, виконання робіт. Без відповідного забезпечення, на жаль, ресурс дуже вичерпаний і буде важко все робити швидко»

«Після зими дефіцит зберігатиметься. Чому? Навіть, якщо ми відремонтуємо зараз усі пошкоджені теплоелектростанції та а НЕК Укренерго — свої підстанції, у нас залишиться дефіцит електроенергії. Оскільки, на жаль, ми втратили Запорізьку атомну електростанцію — це 6 ГВт. Ми втратили три теплоелектростанції - це ще 3,6 ГВт. Тобто майже 26% від встановленої потужності української енергетики сьогодні недоступні. Тому до повернення в систему ЗАЕС у нас буде дефіцит»

«Що робити? Зараз багато читаємо про генератори, які завозяться в великій кількості, турбогенератори та сонячні панелі. Це необхідні джерела енергії, але вони всі резервні, додаткові. Жоден з них не може працювати 24/7. Тому основна відповідь: відновлення нашої великої генерації, добудова сонячних, вітрових станцій, які почали створюватися ще до війни. І додатково, звичайно, імпорт енергії. Зараз він дозволений в об'ємі 700 МВт, можна збільшити до 1,7 ГВт. І цей імпорт надасть можливість частково компенсувати дефіцит».

«Чи є впевненість, що ми зможемо пройти цей складний період? Є»

Олександр Комаров, президент компанії Київстар

Фото: Наталья Кравчук/NV

«Голова єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала дуже хорошу фразу: важливо не тільки виграти війну, а й не програти мир. У нас у всіх є впевненість, що ми виграємо війну. Але вже зараз час домовитися: а що таке не програти мир. Якою має бути Україна для того, щоб ми рухалися в правильному напрямі у довгостроковій перспективі»

«У нас є два найбільші напрямки для інвестування: відновлення та життєстійкість мережі. Останній приклад — звільнена Херсонська область. На сьогоднішній день рівень відновлення в цьому регіоні становить приблизно 60%. Тобто ми повертаємося, відбудовуємо, налагоджуємо зв’язок, налагоджуємо трансмісію. Щодо другого: йдеться про те, щоб мережа могла працювати навіть у найгірших випадках, тому зараз створюється великий національний сайт технологічного майданчика на заході України. Так ми матимемо не два сайти у центральній Україні - основний та резервний, а три»

«Хочу теж окремо сказати про генератори. Сьогодні маємо приблизно 1200 генераторів із загальною потужність 37 МВт. Але цього недостатньо, щоб підтримувати всю мережу, тому міркуємо, як підтримати основну мережу. Щоб не впала вся країна, якщо впаде один регіон. Як підтримувати всю трансмісію. Оскільки є прошарки мережі, від яких залежить функціонування мережі по всій Україні. І також дивимося, як підтримувати якусь оптимальну роботу цієї мережі для того, щоб забезпечити людям зв’язок. Спочатку для голосу, потім вже — для передачі даних».

«Сьогодні ми бачимо три, в широкому сенсі, аудиторії. Наші клієнти: перші декілька місяців війни ми надавали послуги безкоштовно, але частина людей все рівно сплачували рахунки. Наприклад, в окупованому Херсоні люди могли не платити за сервіс взагалі, але 50% платили. Друга аудиторія — наші співробітники. І третя — це Україна, допомога країні»

Віктор Іванчик, генеральний директор, засновник агропромислового холдинга «Астарта»

Фото: Наталья Кравчук/NV

«Найголовніше — з продовольчою безпекою в Україні буде все добре. Ми здатні забезпечити український народ, українське військо всім необхідним продовольством. Коли почалася повномасштабна війна ми не шукали альтернативи, чи переміщувати виробництво на Захід, чи шукати якісь нові точки прикладення наших інвестицій. Ми були тут, є тут і будемо тут»

«На чому був фокус в ці важкі, екстремальні дні? На вирішенні гуманітарних проблем. Активи компанії розташовані від Харківської області до Тернопільської. І з початком бойових дій було важливо допомогти місцевим громадам, допомогти людям, які переміщуються з районів активних бойових дій в більш безпечні місця»

«Сьогодні найголовніше завдання нашого бізнесу — максимально допомогти наблизити перемогу, відбудову України. Яким чином ми це робимо? Приділяємо більшу увагу диджиталізації всіх процесів. І в цьому сенсі наша цифрова платформа — система управління бізнесом ArgiChain, як ніколи підійшла до екстремальних умов військового часу»

У 2022 році ми сплатили більше податків ніж у 2021, більше заробітної плати, більше орендної плати. Так бізнес, не тільки більш стійкий, так він може допомогти наблизити Перемогу. Я впевнений, що сьогодні значно більше бізнесів в Україні, які готові платити у повній мірі і більше, і їхній приклад дуже важливий"

«Хотілося б, щоб держава була справжнім партнером бізнесу. Партнерство — це довіра та повага. Ми поважаємо державу, віримо в ЗСУ, віримо політичному керівництву. Ми готові працювати чесно, відкрито прозоро, етично, але хочемо і в державі бачити справжнього партнера. Щоб вийти спільно на світові ринки. Щоб просувати не тільки бренд України і українського народу, який зараз має бездоганну репутацію і викликає повне захоплення у всьому світі, а і щоб ми могли вийти на світові ринки з українською продукцією глибокої переробки, великою доданою вартістю. Можливо це звучить парадоксально, але українське сільське господарство може бути рушієм цих позитивних змін»

«Сьогодні в Україні створена нова культура гуманітарної благодійної діяльності. І я хотів би, щоб ми цю культуру і ці наші спільні зусилля перенесли в бізнес. Щоб бізнес в Україні став дійсно прозорою, сталою та соціально відповідальною екосистемою»

Анатолій Редер, СЕО фармацевтичного підприємства «ІнтерХім»

Фото: Наталья Кравчук/NV

«Будь-який бізнес маленький, середній чи великий, здатен стабільно успішно працювати та динамічно розвиватися при виконанні однієї з ключових умов — це стратегічна та тактична оцінка можливих ризиків та наявність чіткого реалістичного плану управління такими ризиками»

«Хто б що не казав, але передбачити події, з якими ми всі зіштовхнулися 24 лютого 2022 року, не могла абсолютна більшість українців. Впевнений, що бізнес-спільнота не стала виключенням. Масштаби реальних викликів та загроз, які війна принесла в Україну, на порядок перевищили наші критичні оцінки, побоювання та страхи»

«Ключові висновки, які ми винесли для себе — запорукою успіху в кризових умовах є чітке розуміння стратегічної мети і системна діяльність з оперативним реагуванням на поточні виклики, націлений на результат колектив. Саме ці базові речі допомогли на початку військової агресії обрати правильний темп та стабілізувати все».

«Існує таке стале, але я переконаний, хибне уявлення, що бізнес функціонує в протиборстві з державними інституціями, тобто владою. Війна довела протилежне. Тут в Україні переважна більшість представників бізнесу є зрілими не тільки в сенсі спроможності досягати комерційних висот, але й з огляду на сформовану потужну та консолідовану громадянську позицію. І тут я хочу згадати, що головне для нас — ми не зупинили жодних гуманітарних та культурних ініціатив в період війни. Впевнений, що саме наші історичні, культурні, гуманітарні цінності - це те, що дає сили чинити спротив та натхнення жити повним життям навіть в пеклі»

«Не варто очікувати значного полегшення для бізнесу в поточному році. Бізнес невід'ємна частина всього суспільства і ми повною мірою проживаємо долю суспільства. В умовах тривалого форс-мажору, з яким не стикалася жодна європейська країна, наш основний орієнтир — тримання удару. Надважлива допомога бізнесу — маємо купувати своє, українське. І зобов’язані не втрачати імпульсу та плекати наш неймовірний, безпрецедентний український громадянський феномен. Без активної позиції відповідального бізнесу — це зробити неможливо»

Володимир Костюк, СЕО фармацевтичної компанії Фармак

Фото: Наталья Кравчук/NV

«Ми готувалися до різних сценаріїв розгортання подій починаючи із січня, коли інформація від іноземної розвідки щодо повномасштабної агресії РФ активно комунікувалася в ЗМІ. З одного боку, жоден Business Contingency plan не міг всеохоплююче підготувати бізнес до реалій великої війни. Але він все одно став основою наших дій, і до деяких викликів ми підготувалися завчасно. Заздалегідь прорахували альтернативні маршрути для імпорту сировини та пакувальних матеріалів у разі блокування роботи аеропортів»

«Коли оговталися від першого шоку (після знищення нашого складу у с. Калинівка Макарівського району), вирішили повернутися до планів, що були до 24 лютого. Це, по-перше, дає віру у майбутнє для усіх співробітників та керівництва. По-друге, жодні підступні дії ворога не мають нас зупиняти! Відновили інвестиції. Зокрема, вже після вторгнення запустили нову лінії з виробництва ліків у небулах, для пацієнтів із астмою та алергією»

«Ми сподіваємося на те, що країна-агресор за усе заплатить, оформили відповідно усі докази знищеного складу. Розуміємо, що в першу чергу, після нашої перемоги, репарації будуть йти на користь мирного населення, що постраждало через бойові дії, та на відбудову державних установ — лікарень, шкіл, об'єктів інфраструктури. Та не здаємося»

«Впевнений, що після перемоги буде інвестиційний бум. І дуже важливим завданням є максимально розвивати галузі із доданою вартістю, створеною усередині країни. Влітку минулого року фармацевтику було віднесено до пріоритетних галузей економіки, і це дуже важливо. Адже наявність якісних ліків, виготовлених всередині країни, — це один із аспектів національної безпеки та благополуччя населення».

«Українська фарма має значний потенціал. Особливо на тлі того, що традиційний головний гравець у регіоні, РФ, втрачає довіру та інвестиції світової бізнес-спільноти. Тож Україна може стати експортним хабом для ЄС та США, ключовим центром розробок та кооперацій із міжнародними компаніями щодо трансферу технологій. В нас є потенціал, в нас є вигідне географічне положення, зрештою, у нас є статус кандидата до ЄС»

Фото: Наталья Кравчук/NV

Повну відеоверсію дискусії можна переглянути тут: