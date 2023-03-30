«Диалоги о бизнесе. Война и будущее. Как попасть на мероприятие NV и где смотреть онлайн-трансляцию 30 марта, 12:00 Сегодня, 30 марта, в 18:00 в Киеве состоится дискуссия «Диалоги о бизнесе. Война и будущее» (Фото:NV)

Сегодня, 30 марта, в 18.00 NV проведет новое мероприятие, в рамках которого в одном зале соберутся представители бизнеса и власти на откровенный разговор

Сегодня, 30 марта, в 18.00 в Киеве состоится дискуссия «Диалоги о бизнесе. Война и будущее «.

Во время войны украинскому предпринимательству удалось не только выстоять, адаптироваться и сплотиться, но выявить добавленную стоимость своей мощной силы внутри страны — умение объединять, помогать, мобилизоваться. Каким должен быть следующий шаг? Чего ждать дальше? Как пройти этот долговременный и утомительный марафон к победе? На какие сценарии рассчитывает бизнес — от самого оптимистического до реалистичного? Как обеспечить постоянный рост в условиях войны?

Видео дня

Смотреть онлайн-трансляцию в свободном доступе по ссылке

Все детали о программе читайте здесь

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В первой части мероприятия дискуссию под названием «Прогнозы и стратегия» будет модерировать главный редактор проекта NV Виталий Сыч.

Спикерами выступят:

Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины

Владимир Поперешнюк, сооснователь компании Нова Пошта

Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы «Агротрейд», основатель и командир добровольческого батальона «Хартия»

Тарас Барщевский, владелец группы компаний TB Fruit и Galicia

Во второй части состоится панель «Главные уроки и вызовы для бизнеса», которую будет модерировать президент компании Киевстар Александр Комаров. Спикеры: замглавы правления МХП Андрей Булах, член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко и СЕО группы компаний ОККО Василий Даниляк.

Как попасть на мероприятие, читайте здесь .

Онлайн-трансляция состоится на всех площадках NV. Следите за обновлениями.

В последние пять лет NV активно проводит лекции и дискуссионные панели, в рамках которых уже выступали бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, американский историк Фрэнсис Фукуяма, бывший посол США в России Майкл Макфол, американо-шведский экономист Андерс Аслунд, соавтор бестселлера нации приходят в упадок Джеймс Робинсон и другие.

Как прошла встреча «Украина и мир в 2023 году» смотрите здесь.

