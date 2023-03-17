Есть свидетельства о других казнях украинских пленных, кроме Мациевского — омбудсмен 17 марта, 15:18 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что известно о других случаях смертной казни украинских пленных, кроме расстрела россиянами военнослужащего ВСУ Александра Мациевского после слов «Слава Украине».



«У нас есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами наших безоружных военнопленных. Об этом стало известно из наших источников в силовых структурах, а затем опубликовано в СМИ. Россияне расстреливают открыто и цинично. При согласии командиров и с уверенностью, что избегут наказания», — сообщил Лубинец.

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Он отметил, что Россия не соблюдает Женевские конвенции и нормы международного гуманитарного права, а оккупанты систематически совершают военные преступления, нарушая законы и обычаи войны.

"О каждом таком преступлении информирую международное сообщество, ведь привлечение Российской Федерации к ответственности - не только цель, но и обязанность всего цивилизованного мира", - подчеркнул он.

6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз в тело.



Вскоре удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

42-летний Мациевский был гражданином Молдовы, но проживал в Нежине. Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 Мациевский пошел воевать добровольцем.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

До видео с расстрелом Мациевского всплывали и другие зафиксированные на камеру военные преступления россиян по отношению к украинским военнопленным.

Так в июле прошлого года в сети появилось видео жестоких пыток над украинским пленным. На нем российские солдаты прижимают украинского военного к земле и с помощью чего-то, похожего на канцелярский нож, удаляют его гениталии, а затем подносят их к камере.

Самым масштабным подобным преступлением РФ стало умышленное убийство украинских пленных, среди которых и защитники Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области в июле 2022-го. Тогда россияне под предлогом «обстрела ВСУ» устроили взрыв в помещении, где находились пленные. Погибли около 50 украинцев.

Оккупанты так и не предоставили полный список погибших и не допустили на место трагедии ни международную миссию Красного Креста, ни украинского омбудсмена.

Кроме того, известно о многих случаях пыток голодом, издевательств и психологического давления в отношении украинских военных в российском плену.