Арестович опубликовал список подразделений РФ, совершавших ужасные преступления в Буче Ирпене и Гостомеле 4 апреля, 00:33 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Буче убивали детей (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, части и подразделения ВС РФ и Росгвардии, совершившие зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене:

- 64 отдельная мотострелковая бригада 35 армии Восточного военного округа;

Видео дня

– 5 отдельная танковая бригада 36 армии Восточного военного округа;

- 331 парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии;

- 137 парашютно-десантный полк 106 воздушно-десантной дивизии;

- 104 и 234 десантно-штурмовых полка 76 десантно-штурмовая дивизии;

– 14 и 45 отдельные бригады специального назначения;

– 63 отряд полиции особого назначения Росгвардии;

– 155 отдельная бригады морской пехоты Тихокеанского флота.

Ранее НВ сообщал, что заместитель министра обороны Анна Маляр призвала жителей Киевской области пока не возвращаться в освобожденные населенные пункты.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.