Арестович опубликовал список подразделений РФ, совершавших ужасные преступления в Буче Ирпене и Гостомеле
Российские оккупанты в Буче убивали детей (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, части и подразделения ВС РФ и Росгвардии, совершившие зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене:
- 64 отдельная мотострелковая бригада 35 армии Восточного военного округа;
– 5 отдельная танковая бригада 36 армии Восточного военного округа;
- 331 парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии;
- 137 парашютно-десантный полк 106 воздушно-десантной дивизии;
- 104 и 234 десантно-штурмовых полка 76 десантно-штурмовая дивизии;
– 14 и 45 отдельные бригады специального назначения;
– 63 отряд полиции особого назначения Росгвардии;
– 155 отдельная бригады морской пехоты Тихокеанского флота.
Ранее НВ сообщал, что заместитель министра обороны Анна Маляр призвала жителей Киевской области пока не возвращаться в освобожденные населенные пункты.
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