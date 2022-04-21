Израиль предоставит средства индивидуальной защиты и защитное снаряжение для украинских спасателей
Израиль не предоставляет украинцам статус временной защиты (Фото:levi meir clancy / unsplash)
Правительство Израиля поможет украинским службам по спасению и чрезвычайным ситуациям со средствами индивидуальной защиты.
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Об этом было заявлено в ходе разговора глав оборонных ведомств стран, сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в соцсети Facebook.
«Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с израильским коллегой Бени Ганцом. Министр Ганц сообщил, что в ответ на запрос украинской стороны Израиль предоставит средства индивидуальной защиты и защитное снаряжение украинским службам спасения и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.
В Посольстве подчеркивают, что это «станет важной частью израильских усилий по оказанию гуманитарной помощи Украине».
Министры также обсудили двусторонние шаги и усилия международного сообщества, необходимые для прекращения войны в Украине.
Напомним, ранее НВ писал, что Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. Первая партия помощи уже прибыла.
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