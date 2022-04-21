Израиль предоставит средства индивидуальной защиты и защитное снаряжение для украинских спасателей 21 апреля, 12:25 Цей матеріал також доступний українською Израиль не предоставляет украинцам статус временной защиты (Фото:levi meir clancy / unsplash)

Правительство Израиля поможет украинским службам по спасению и чрезвычайным ситуациям со средствами индивидуальной защиты.

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Об этом было заявлено в ходе разговора глав оборонных ведомств стран, сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в соцсети Facebook.

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«Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с израильским коллегой Бени Ганцом. Министр Ганц сообщил, что в ответ на запрос украинской стороны Израиль предоставит средства индивидуальной защиты и защитное снаряжение украинским службам спасения и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

В Посольстве подчеркивают, что это «станет важной частью израильских усилий по оказанию гуманитарной помощи Украине».

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Министры также обсудили двусторонние шаги и усилия международного сообщества, необходимые для прекращения войны в Украине.

Напомним, ранее НВ писал, что Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. Первая партия помощи уже прибыла.

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