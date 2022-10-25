Интервью НВ с Игалем Левиным. Офицер Армии обороны Израиля рассказывает о «неизменной» помощи Иерусалима и «грязной бомбе» 25 октября, 14:04 Эксклюзив НВ Игаль Левин (Фото:Yasya Miha/Facebook/Игаль Левин)

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ объяснил, зачем Россия пугает мир «грязной бомбой» и почему помощь Иерусалима Киеву неизменна, но осторожна.

— Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Великобритании, США, Франции и Турции, и рассказал, что Украина собирается применить «грязную бомбу». Вы говорите, что «грязная бомба» — это радиологическое оружие, разновидность оружия массового поражения; фактически это маломощный ядерный боеприпас, который состоит из контейнера с радиоактивными изотопами и заряда взрывчатого вещества; это радиоактивное вещество ударной волной распыляется на большой площади. Правильно ли я понимаю, что все-таки расчет был не на то, чтобы напугать Францию или Турцию, или США, а напугать нас и таким образом остановить наше контрнаступление?

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— Да, напугать, во-первых. Во-вторых, инфоповоды. Они сейчас постоянно, каждый раз создают информационные поводы — то вся история с Энергодаром, то взрыв дамбы и т. д. Вбрасывают [это] для того, чтобы Запад понимал, что это неконтролируемый хаос.

Что тут ситуация какая-то страшная, стремная, и это больше влияло на решение политиков, [чтобы] заставить [президента Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров с [российским диктатором Владимиром] Путиным и зафиксировать статус-кво.

Случается эффект Илона Маска — когда Илон Маск повелся на ядерный шантаж, блеф и решил, что сейчас на полном серьезе у нас будет мировая ядерная война. И, видимо, все его затеи, идеи, фабрики сгорят в этой войне. Он реально испугался. Логично, что это были не русские деньги, потому что он один из самых богатых людей на планете, он реально искренне повелся на это.

То же самое, понятно, и сейчас. «Грязные бомбы», какие-нибудь всевозможные химические [атаки] - [это существует для того, чтобы] максимально создавать атмосферу хаоса, который неуправляем, не структурирован. Смотрите: вы будто открываете ящик Пандоры, Джина из бутылки пытаетесь выпустить. Оно вам надо? Шойгу им звонит и говорит: «Сейчас Джин из бутылки выскочит, вы этого хотите, оно вам надо? Хотите дальше поставлять оружие Украине?»

— А понимаете ли вы, что происходит сейчас на Херсонщине? Какие выводы вы делаете? Мы видим два параллельных трека: с одной стороны, Россия, вывозящая все намародеренное. С другой стороны, они продолжают насыщать свою оборону на правом берегу, вокруг Херсона. К чему они готовятся и чего там можно ожидать с их стороны?

— С нашей стороны есть полное радиомолчание, информация поступает минимальная. С их стороны информация противоречивая, разная: от эвакуации до непонятно чего.

Логично, даже если вы решили вывести вашу группировку, чтобы это произошло организовано, вам нужна [охрана].