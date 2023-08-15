Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов — посол 15 августа, 19:25 Израиль передал несколько тонн медикаментов министерству здравоохранения Украины (Фото:Ambassador Brodsky/Twitter)

Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский в Telegram.

«Израиль передал несколько тонн медикаментов министерству здравоохранения Украины», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что церемония передачи прошла в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей.

Фото: Ambassador Brodsky/Twitter

11 августа NV со ссылкой на источники сообщило, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

Среди причин собеседник назвал недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для отечественных беженцев. Также, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.

В МИД заявили, что сейчас эту информацию не подтверждают.