Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов — посол
Израиль передал несколько тонн медикаментов министерству здравоохранения Украины (Фото:Ambassador Brodsky/Twitter)
Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский в Telegram.
«Израиль передал несколько тонн медикаментов министерству здравоохранения Украины», — говорится в сообщении.
Он добавил, что церемония передачи прошла в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей.
11 августа NV со ссылкой на источники сообщило, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.
Среди причин собеседник назвал недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для отечественных беженцев. Также, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.
В МИД заявили, что сейчас эту информацию не подтверждают.