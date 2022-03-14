85 тысяч тактических аптечек. Израиль отправил новую партию помощи Украине
Компания SAREL отправила в Украину 85 тактических аптечек (Фото:Предоставлено Александром Пасховером)
Официальный поставщик медицинского оборудования Министерства здравоохранения Израиля компания SAREL отправляет в Украину 85 тысяч тактических аптечек.
Первая партия тактических аптечек доставляется самолетом из Израиля в Германию и в настоящее время направляется к украинской границе. В ближайшие дни будут отгружены и все остальные тактические аптечки, сообщает корреспондент НВ в Израиле Александр Пасховер.
Аптечки укомплектованы в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Украины и теробороны.
«Мы присоединились к инициативе Центра помощи Unite for Ukraine (U4U) совместно с посольством Украины в Израиле для помощи больницам Украины. Мы поставляем медоборудование первой необходимости и, в частности, тактические аптечки, которые являются необходимым инструментом для спасения жизни при ранении», — рассказал Ави Бускила, гендиректор компании SAREL.
В комплект тактической аптечки, среди прочего, входит Combat Application Tourniquet — высокоэффективный жгут нового поколения, способный останавливать обильные кровотечения верхних и нижних конечностей в считанные секунды. Эргономика позволяет управляться с турникетом одной рукой. Это предмет первой необходимости в условиях боевых действий, пояснили в U4U журналисту НВ.
«У бойца должно быть таких турникетов два. Именно турникеты спасают раненого во время сильного кровотечения», — рассказала Алена Новгородская, координатор Центра Unite for Ukraine.
По этой причине SAREL отправляет дополнительные 25 тысяч комплектов турникетов для нужд украинского фронта и тыла.
Помимо этого, сегодня к гуманитарной миссии U4U подключилась сеть израильских клиник Medica. Израильские медики отгрузили на склады:
— стерильные хирургические покрытия и стерильные хирургические одежды;
— аппараты наружные фиксации для травматологии;
— приборы для костной инфузии;
— лезвия к скальпелям одноразовые;
— приборы для ВАК Терапии ран и расходные материалы;
— аппараты искусственной вентиляции легких ручные, мешки амбу;
— длинный материал в катушках, капрон, нейлон № 2, № 3, № 4, № 5;
— порошки для усыпления ран типа гентасепт;
— перевязочные материалы;
— набор хирургический (большой, малый);
— набор для санитарной обработки пациента;
— средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством);
— жесткий шейный воротничок с регулировкой размера.
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