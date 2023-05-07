Украина начала получать от Израиля радары для оповещения о ракетных атаках — фото 7 мая, 19:05 Радар RADA для предупреждения о ракетных атаках (Фото:NatanFlayer/Twitter)

Украина начала получать от Израиля радары для предупреждения о ракетных атаках. В настоящее время получены три таких системы оповещения, изготовленные компанией RADA Electronic Industries.

Об этом сообщает издание Israel Defense, ссылаясь на израильского волонтера Натана Флайера.

Украина должна получить партию из 16 радаров, которые будут использоваться для предупреждения российских ракетных атак. Издание отмечает, что передача таких систем оповещения требует одобрения Минобороны Израиля.

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Израильский волонтер Натам Флайер в своем Twitter опубликовал фото радара в Украине и написал: «Радар израильский, финансирование — литовское, а месторасположение — Украина. Три из 16 уже прибыли».

В марте 2023 года украинские военные прошли обучение, как работать с такой техникой.

В начале 2023 года в Литве собрали 14 млн евро на приобретение 16 таких радаров для ВСУ. Эти системы оповещения могут предупреждать жителей о ракетных атаках, идентифицировать типы ракет и самолетов.