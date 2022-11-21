«Очень хорошая новость». В Воздушных силах прокомментировали возможную передачу Украине высокотехнологичных ракет от Израиля

21 ноября, 15:46
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Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Возможное решение Израиля передать военную помощь станет очень хорошей новостью для Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он напомнил, что Израиль является лидером на мировом рынке высокотехнологичного вооружения, однако не стал уточнять, о какой помощи Украине может идти речь.

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«Поэтому если страны НАТО получат от Израиля „зеленый свет“ на поставку Украине той продукции, которая нам нужна и для противодействия БПЛА, и ракетам, это будет для нас очень хорошей новостью», — сообщил Игнат.

Он отметил, что, вероятно, Россия пока не поучила баллистические ракеты от Ирана.

«Мы видим, что не все так просто в самом Иране, не все так просто вообще на Ближнем Востоке», — добавил представитель командования.

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.

17 ноября издание Haaretz со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что Израиль согласился профинансировать закупку для Украины «стратегического оборудования» после настойчивых призывов со стороны США.

Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, которые помогают в борьбе с иранскими дронами-камикадзе, используемыми РФ для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=kl0oTXupcDw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Израиль Ракеты Воздушные силы Война России против Украины

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